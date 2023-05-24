商場動態｜日本「國民家品店」NITORI進駐MegaBox 佔地2萬方呎

MegaBox隆重宣布，在全球擁有超過900家分店、有日本「國民家品店」之稱的NITORI，即將進駐MegaBox作為香港首間旗艦店，面積佔地約2萬方呎，預計今年9月正式開業，貨品總類超過5,500件，將會提供多個系列性價比極高的優質家品，包括梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具等等，還有專為兒童設計的家品，貨品種類應有盡有。
MegaBox高級總監吳鎧廷表示，MegaBox雲集多個國際品牌，亦一直持續為顧客物色優質商戶，今次很高興NITORI選址MegaBox作為其香港首間旗艦店，更進一步鞏固商場為全港最大的家居用品總匯地位，料可吸引更多區外的顧客到商場消費。近年政府致力拓展九龍東一帶包括啟德的發展，愈來愈多住宅落成，區內居民對於優質家品需求愈見殷切，而MegaBox再有國際品牌強勢加盟，將有助帶動商場的人流及消費，為顧客提供更完善的一站式家居購物體驗。而香港人一向鍾愛日系產品，相信NITORI強勢進駐商場，必定掀起一番熱潮。
宜得利家居總經理杉浦荣稱，很高興把NITORI這個品牌引進香港，香港零售市場是世界發展最迅速的市場之一，集團對於NITORI首店進駐MegaBox深感興奮，店舖面積龐大，商場亦有很好的配套，集團希望透過NITORI這個品牌把日系家居文化帶給香港人，亦希望他們會喜歡NITORI的產品。集團對往後在香港的發展萬分期盼。
NITORI於1967年在日本北海道創辦，憑著極親民的價錢而又高品質的產品，深受日本國民的喜歡，集團品牌理念是「將繽紛的居家生活呈獻給世界上的每一個人」，目前NITORI在全球已擁有超過900家分店，遍布亞洲各地，至今已是全球家居連鎖品牌巨頭之一。
NITORI必推皇牌產品包括自家開發的N COOL「接觸涼感」布料的系列寢具，能吸水速乾、抗菌防臭，非常適合香港溫暖而潮濕的氣候。而N WARM系列產品亦不能錯過，採用吸濕發熱的素材，吸收身體散發的水氣轉換成熱能，保暖同時達到乾爽舒適效果，是冬天不可缺少的必備品；而其他大型傢俬、日常家品都可以在NITORI中找到。