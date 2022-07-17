商場動態｜港鐵兩大商場明年開業 「圍方」半數樓面已租出

港鐵(066)部署兩大商場於明年開幕，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，其中位於港鐵大圍站上蓋的商場「圍方」(The Wai)，將於明年夏天全面開業，總樓面面積約65萬方呎，目前已租出一半樓面，以民生需要為主，商戶組位包括戲院、大型超市、藥房、銀行等，透露食肆的比例較高，而室外設有單車停泊地方及寵物公園。

他預料，上蓋住宅項目柏傲莊第1期及第2期，以及商場可於短期內獲批入伙紙，住宅部分將於今年內交樓，惟第3期工程進度需待發展商新世界發展(017)公布。

至於黃竹坑港島南岸商場「THE SOUTHSIDE」涉及總樓面近51萬方呎，屬南區具規模商場，預租樓面超過30%，將於明年第四季開幕。鄧智輝說，由於黃竹坑的人口結構多元化，上蓋住宅、寫字樓及海洋公園等，商戶組合會多加思考，將會引入新品牌，以休閒路線為主。

港鐵商場現時出租率高於 99%

本港新冠肺炎疫情持續，被問到對港鐵商場生意額的影響，鄧智輝回應指，與去年相比，部分由遊客帶動的商場所受的衝擊較大，生意額跌幅顯著；而部分以本地居民為主的商場剛影響較小，如超市、藥房表現較佳；公司正在調整商戶組合，瞄準居民生活需要。他透露，港鐵商場現時出租率高於99%，目前續租工作順利，直言疫情下公司未曾暫停對商戶提供租金紓緩措施，尤其受較大影響的中小型商戶，共度時艱。

全新 O2O 零售品牌「 LOUDER 」

此外，港鐵宣布將推出全新O2O (Online-to-Offline)零售品牌「LOUDER」，提供一個集中及全方位的零售平台，讓本地年輕藝術家及創業家發揮所長，包括一些自家設計及手作品牌，讓他們可以不用投放較大資金成本下，推廣及宣傳自己的品牌和作品。「LOUDER」的首間實體店預計於今年8月在將軍澳The LOHAS康城試業，網店亦同步籌備中，料下季開始投入服務，明年更會進駐港鐵旗下其他商場，包括即將開業的「圍方」(The Wai)及「THE SOUTHSIDE」，同時亦會邀請本地年輕藝術家在新商場擺放藝術展品。

另外，適逢港鐵旗下將軍澳PopCorn商場10周年，將於7月至8月期間舉辦一連串慶祝活動與眾同樂，以及推出一系列購物優惠及商戶折扣。今日(17日)邀請到歌手張敬軒、黃妍及葉巧琳親臨現場為慶祝活動揭開序幕。鄧智輝表示，PopCorn在這10年與將軍澳區一同成長，充分印證「鐵路加物業」綜合發展模式成功連繫社區。