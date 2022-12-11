商場動態｜港鐵杏花新城35周年 出租率達100%

港鐵(066)旗下杏花邨站商場「杏花新城」今日(11日)舉行開業35周年慶祝活動，物業及國際業務總監鄧智輝表示，杏花邨屬港鐵第一批「鐵路加物業」綜合發展模式的社區，港鐵於2016年斥資為商場進行大規模翻新，當時留意到港島東區缺乏集中運動用品地方，社會愈來愈提倡健康生活，因此翻新後劃出一部分作為體育用品中心；另一部分引入不同類別的食肆，而現時整個商場出租率達到100%。歌手馮允謙(Jay Fung)及姚焯菲(Chantel)，身兼演員及女排成員楊偲泳(Renci)以及現役港超球隊成員黃威，今日亦到場參與慶祝活動。

杏花新城將於本月舉辦一連串活動與眾同樂，以及推出一系列購物優惠及商戶折扣，當中包括一連三個星期的「杏花新城35周年運動折」、今日限定「杏」運即抽即賞大抽獎以及MTR Mobile會員享8倍積分等。

另聖誕期間，杏花新城將設有多個精彩表演，包括運動表演團體於商場快閃表演，又舉行「聖誕歌聲馬拉松2022」以提供平台讓多個社區團體、學校及一眾音樂愛好者於場內表演。