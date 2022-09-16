商場動態｜華懋斥5億翻新沙田好運中心 引入兩萬呎超市 一層雲集30間食肆

開業近40年的沙田好運中心，發展商華懋集團自去年6月開始，斥資5億元進行大型翻新工程，整個工程共分4個階段進行，包括地下主入口、2樓停車場及3樓商場，預計2024年上旬竣工。項目首階段現率先登場，可租用面積有近3萬方呎，當中商戶包括區內首家大型新鮮超市、佔地2萬方呎的TASTE x FRESH新鮮生活聯乘店，以及稍後陸續開業的各種生活品味店舖，還有同區罕有的同層集合逾30間特式食肆商圈。華懋預計，待經濟復甦後，店舖租金有望上升5%至10%。

開業 40 年 由傳統變身生活品味集中地

是次華懋將好運中心重新設計及規劃，有意打造成沙田飲食新地標，場內以清新自然及時尚活力為主題，並配合可持續發展的設計。華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示，商場歷經40年，新商標特意將好運中心英文名字Lucky Plaza的「L」字母，嵌入代表沙田的「田」字，以體現商場紮根於社區，以及街坊鄰里的傳承和情懷。他又指，因應顧客層的變化，好運中心不單優化外觀，同時亦提升場內設施配套及公共衛生設備，包括新增的語音搜索互動資訊指南顯示屏、提供無線充電器服務、以CO2濃度控制室內鮮風的感測器，以及紫外線消毒的冷氣系統等設備。此外，商場亦陸續引入多元化的高質餐飲和購物商戶，如人龍日式燒肉店、人氣甜品店及地道東南亞食肆等，以迎合沙田區內日漸提升的消費力。