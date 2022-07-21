商場動態｜觀塘apm戶外美化工程已竣工 料暑假檔期生意額按月增兩成

新鴻基地產(016)旗艦商場觀塘apm早前斥資5,000萬元，為商場2樓「apm Garden」進行美化工程，涉及樓面面積逾2萬方呎，打造全港首個潮人花園。新地代理執行董事馮秀炎表示，工程現已完成，首階段將率先開放予特選客戶、會員等尊享參觀時段，並會舉行不同戶外活動。(攝影：陳奕釗)

潮人花園以玩樂戶外藝術裝置，結合悠閑的園林美景，帶來8大打卡新景點，包括燈泡人雕塑、奇趣蕉椅、光影搖板、私密Glamping、汪星人、喵星角落、星光長廊及網樂天地。apm暑期推廣結合數碼科技和玩樂元素打造「apm盛夏森動VRの旅」，帶來直升機飛越元宇宙VR遊戲，進入720度震撼視覺感官的影像空間。又加強租戶聯乘，夥拍100個人氣品牌推出「apm開心消費Jetso Day」，逾1,000件禮品低至1元「震撼價」換AirPods、五星級酒店Staycation等。馮秀炎稱，正值7至8月傳統暑假檔期，配合商場推密集式紅人活動、優惠獎賞及大型戶外花園登場，加上第二輪消費券效應，料7月至8月商場人流及生意將按月分別增加30%及20%。

上半年與 70 間新租戶簽約

馮秀炎總結今年上半年apm市況，直言3月份租金處於低位，隨著新冠肺炎疫情4月起緩和，零售市道有所好轉，帶動租金水平穩定向上。期內新租及續租租戶逾70個，佔整體商戶約四成，涉約18萬方呎樓面面積；當中約八成屬首度進駐九龍東、兩成為首次登陸香港店舖，如日本連鎖藥妝專門店松本清。

她指出，受惠本地新冠肺炎疫情緩和及第一輪政府消費券帶動下，消費情緒轉好，合計4、5月，零售銷售額按年升4.7%，較第一季銷售跌幅7.6%，錄得明顯增長。展望下半年，本地疫情維持穩定，就業率和市民收入有改善，加上第二輪消費券刺激，勢將對零售業帶來支持。她續指，隨著疫情常態化，期望香港政府可盡快通關，與海外接軌。

另外，新地同區巧明街98號寫字樓及商場項目計劃明年底開幕，商場部分正在招租，而寫字樓部分會先入伙。