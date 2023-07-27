商場動態｜apm斥900萬進行暑期推廣 人流及營業額料增三成

正值暑假黃金消費檔期，各大商場積極推出主題活動吸客。新鴻基地產(016)旗下觀塘apm與知名潮玩品牌「MOMO PLANET」聯乘合作，打造一個佔地逾2,000方呎的「夏日潮玩MOMO太空站」，並推出多重獎賞及優惠等，今日(27日)更有藝人蔡思貝現身出席。新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，集團投放約900萬元進行暑期推廣，按年增加約15%，當中近40%用作多重回贈獎賞優惠，以吸引外地及本地旅客。文：謝曉盈 攝：陳奕釗

小家電及精品金飾銷情看增兩成

馮穎欣預料，apm商場7月及8月商場營業額及人流均較去年同期升30%，當中餐飲預期按年上揚25%，而小家電及精品金飾銷情料按年增20%。第二期消費券經已派發，她指出，是次消費券金額較以往低，故顧客消費模式及類型有所改變，比起過往重手入金，是次更看重精品金飾。另個人服裝、護膚品換季等消費水平，正好用消費券購買，按年料升15%。

市道復常後，上半年訪港旅客達1,300萬人次。馮穎欣稱，內地客戶數目暫未回到疫前水平，會持續觀望疫後客戶消費模式是否有轉變，又稱商場前半年的零售數字持續上升，認為香港下半年市況仍穩步上揚，整體勢頭良好。