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地產
2023-09-28 18:30:17

商場開幕｜啟德AIRSIDE佔地70萬方呎 出租率約九成

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商場開幕｜啟德AIRSIDE佔地70萬方呎 出租率約九成

許謙讓表示，AIRSIDE商場目前出租率約九成，當中七成商戶趕及今日起營業，於明年首季正式開業。(李睿哲攝)

啟德首個大型商場開幕，南豐集團旗下AIRSIDE今日(28)起試業，集團香港地產處執行董事許謙讓表示，商場目前出租率約九成，當中七成商戶趕及今日起營業，於明年首季正式開業，而集團首階段將斥資逾千萬元進行推廣，包括舉辦「AIRSIDE周末市集」、邀請多位本地獨立創作歌手及樂隊親臨現場獻唱、大型裝置體驗《Up In AIRSIDE》、開幕消費優惠等。

至於政府近期推動夜經濟，許謙讓指，集團旗下商場亦會響應，而AIRSIDE商場營業時間由早上10時至晚上10時，部分商戶若需要延長營業時間，集團樂於配合安排。被問及寫字樓租賃方面，他透露，現正與兩客戶正洽租中，若然落實承租，出租率將增至近五成。

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料最快明年第一季租金可錄得升幅

資料顯示，總佔地共190萬方呎的AIRSIDE，樓高47層的綜合大樓提供32層甲級寫字樓，而購物商場面積達70萬方呎。許謙讓稱，整個AIRSIDE項目總投資額約320億元，與集團預期相若，滿意現時出租率及租金水平，展望本地經濟及零售消費市道好轉，料整體租金走勢今年持平，最快明年第一季租金可望錄得升幅。

AIRSIDE商場提供不少餐飲娛樂設施，其中MCL AIRSIDE戲院佔逾3.3萬方呎，設有7間戲院，提供900個座位；另提供40間餐飲食肆。同時面積達2.5萬方呎的city’super及全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場亦進駐，都市農莊AIR FARM位於商場2樓，佔地共6,000方呎，將根據時令種植超過50款農作物，商場亦定期於農圃為公眾及租戶舉辦都市種植工作坊。

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