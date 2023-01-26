商場｜新地斥逾680萬推廣V city及V Walk 商場人流增長15%

新鴻基地產(016)旗下屯門站上蓋V city及南昌站上蓋V Walk商場於農曆新年期間，積極把握新春黃金檔期商機，並看準放寬防疫措施及中港通關時機，以三大策略刺激消費，包括把握中港通關政策推動兩地市民來往的商機，與新地旗下的廣州天匯廣場igc攜手推出連串「中港互通消費禮遇」，推動跨境消費；聯乘日本人氣角色P助與粉紅兔兔帶來大型布置【萌兔大吉瀛春祭】，推出近20項新春活動；以及派發高達200%回贈的新春福袋及推出超筍泊車優惠禮遇。
海味及健康食品類別生意額升幅達33%
新地代理租務副總經理孫雅茵表示，隨著政府不斷公布放寬內地與香港通關條件的利好消息，事隔3年後內地居民終可回港探親及消費，新春節日氣氛較往年濃厚。另外政府近期亦大幅放寬防疫措施，包括取消安心出行及限聚令等，市民的消費意欲由聖誕假期開始至今亦重未減退，氣氛繼續熾熱。V city及V Walk商場人流及生意額按年增長分別15%及13%。因大眾愈來愈多重視健康，而海味及健康食品類別商戶亦特別受內地旅客歡迎，與聖誕旺季相比，生意額上升幅度高達33%；另一類別商戶珠寶首飾及金舖亦因內地旅客能重返商場消費的原故，生意額比上季升20%。因應宴會及餐桌人數放寬，外出用膳「做節」的客人比前幾年暴增，傳統中菜廳及酒樓的晚市時段早於農曆新年三星期前已預訂滿座，整體食肆的營業額較去年同期升幅超過18%。
引入多間高端國際品牌商戶 出租率近100%
至於商場致力引入多元化國際品牌，出租率近100%，新租戶Rolex、Dyson 及 CHANEL BEAUTÉ相繼進駐V city，TUDOR亦以全新面貌示眾，增加市民高端消費品之選擇，消費單價逾1萬元起，料美妝珠寶商戶按年生意額約20%升幅。