商場｜新地斥逾680萬推廣V city及V Walk 商場人流增長15%

海味及健康食品類別生意額升幅達 33%

新地代理租務副總經理孫雅茵表示，隨著政府不斷公布放寬內地與香港通關條件的利好消息，事隔3年後內地居民終可回港探親及消費，新春節日氣氛較往年濃厚。另外政府近期亦大幅放寬防疫措施，包括取消安心出行及限聚令等，市民的消費意欲由聖誕假期開始至今亦重未減退，氣氛繼續熾熱。V city及V Walk商場人流及生意額按年增長分別15%及13%。因大眾愈來愈多重視健康，而海味及健康食品類別商戶亦特別受內地旅客歡迎，與聖誕旺季相比，生意額上升幅度高達33%；另一類別商戶珠寶首飾及金舖亦因內地旅客能重返商場消費的原故，生意額比上季升20%。因應宴會及餐桌人數放寬，外出用膳「做節」的客人比前幾年暴增，傳統中菜廳及酒樓的晚市時段早於農曆新年三星期前已預訂滿座，整體食肆的營業額較去年同期升幅超過18%。