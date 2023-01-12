商場｜新地觀塘apm農曆新年推廣費按年多一成 料生意升30%

中港恢復通關，加上農曆新年黃金檔期臨近，各大商場積極展開攻勢吸客。新鴻基地產(016)旗艦商場觀塘apm推出一系列新推廣優惠，新地代理高級推廣經理鍾佩薇表示，今年農曆新年apm投放推廣費達850萬元，較去年同期增加約一成，預期新春推廣期間(1月12日至2月5日)，商場人流按年升20%至25%，生意額亦可增25%至30%，料潮流電子、珠寶金飾、賀年美食禮盒、餐飲及藥妝生意將較受惠，可望按年有雙位數字增長。

鍾佩薇稱，apm現時整體出租率為約100%，為迎接農曆新年，apm與紐約時尚插畫家Kirsten Ulve攜手打造新春裝飾供顧客「打卡」，包括「巨型招財金兔」、「『竹』願長廊」、「電子揮春轉運站」、「祈願繪馬駅」及「福願粉紅桃花園」，向顧客送上無限「竹」福。是次互動裝置集藝術、科技元素於一身，顧客可同時觀賞潮流藝術、大玩個人化開運電子揮春及製訂個人專屬祈願繪馬等。