商廈市況｜世邦魏理仕：甲級寫字樓租金按季降1.4% 連續18個季度下跌

世邦魏理仕最新發表的《2023年第三季度香港商業房地產市場觀點》指出，甲級寫字樓於第三季並無新增供應，加上約16.67萬方呎的淨吸收量，令整體空置率輕微下降0.2個百分點，至約15.8%。不過，總空置面積仍高達1,360萬方呎。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，需求有限及空置率持續高企，導致租金按季進一步下降1.4%，較今年第二季度的0.5%跌幅有所加快，並標誌著連續第18個季度錄得跌幅。其中，中環核心區租金在今年第二季度基本持平後，第三季度跌幅最大，按季下跌約1.4%。尖沙咀和九龍東區內錄得新租賃及有業主暫緩進一步減租，租金分別按季微升0.2%及0.3%。