商廈市況｜世邦魏理仕：甲級寫字樓租金按季降1.4% 連續18個季度下跌

世邦魏理仕最新發表的《2023年第三季度香港商業房地產市場觀點》指出，甲級寫字樓於第三季並無新增供應，加上約16.67萬方呎的淨吸收量，令整體空置率輕微下降0.2個百分點，至約15.8%。不過，總空置面積仍高達1,360萬方呎。
世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，需求有限及空置率持續高企，導致租金按季進一步下降1.4%，較今年第二季度的0.5%跌幅有所加快，並標誌著連續第18個季度錄得跌幅。其中，中環核心區租金在今年第二季度基本持平後，第三季度跌幅最大，按季下跌約1.4%。尖沙咀和九龍東區內錄得新租賃及有業主暫緩進一步減租，租金分別按季微升0.2%及0.3%。
部分寫字樓租戶仍視節省成本為主要目標
馮慧詩指，辦公室租賃需求較今年第二季略有回升。當中，部分租戶因受到九龍灣國際展貿中心重建計劃的影響需要搬遷，以致九龍東的租賃活動明顯較為活躍。即使本季度淨吸納量為正數，但整體空置率仍維持於約16%。部分寫字樓租戶仍視節省成本為主要目標，策略性地尋求設施齊全的寫字樓空間，以減少搬遷的資本支出。港鐵及醫院管理局等公共機構在第三季相對活躍，分別完成一些較大的租賃交易。
另外，財政司司長陳茂波周三(4日)出席活動時表示，去年12月成立的香港引進重點企業辦公室（引進辦），吸引包括人工智能、金融科技等領域的重點企業來港，迄今已吸引約30間企業，大部分將落戶北部都會區。馮慧詩認為，北部都會區的發展計劃較為長遠，且以科技、生物科技等新興企業為主，與傳統CBD如中環以金融、保險、醫療行業為主有所不同，預計對科學園、數碼港會有影響，惟對中環核心區影響不大。