商廈市況｜太古廣場六座料明年竣工 預租率現達23%

項目地理位置優越，直通港鐵金鐘站暢達各區，並將連接現正計劃中的太古廣場三座地下行人隧道延伸部份，無縫接駁至太古廣場項目不同部分，包括太古廣場三座、太古廣場購物商場，以及星街小區，這條行人隧道亦會直通港鐵金鐘站。

太古地產(1972)今日(7日)宣布，位於皇后大道東46-56號的全新甲級辦公樓命名為「太古廣場六座」。項目位於太古廣場三座對面，落成後將進一步擴展太古廣場物業組合；而毗鄰的軒尼詩道28號辦公樓，亦會易名為「太古廣場五座」。

現時企業對辦公空間的要求日益提高，不僅追求最新穎、以用家為本的設計，辦公樓更要具備環境、社會及管治表現(ESG)等頂級認證，並營造社區歸屬感。太古廣場六座齊備這些條件，正好受惠於這股需求和趨勢。香港作為國際金融中心以及大灣區重要城市，集團深信市場對太古廣場六座等優質甲級辦公樓的需求將會持續。

太古地產董事—辦公樓業務Don Taylor表示，未來十年，將根據公司的1,000億元投資計劃，積極擴展太古廣場核心物業組合。港鐵金鐘站交通網絡近年更臻完善，進一步鞏固金鐘作為大中環區新核心地帶的重要地位，集團適時向東擴展太古廣場物業組合的策略，更能相輔相成。

太古廣場六座落成後，屆時太古廣場五座(前稱軒尼詩道28 號)的租戶可共用六座的停車場、平台、空中花園和餐飲設施，以及利用計劃中的地下行人隧道直達港鐵金鐘站。

太古廣場五座租戶可共用六座停車場

太古廣場六座採用最高級別的可持續發展標準設計與施工，項目已獲能源與環境設計先鋒(LEED)、WELL建築標準及綠建環評(BEAM Plus)的鉑金級預認證。此外，太古廣場六座最近更取得WiredScore樓宇通訊認證及SmartScore智慧樓宇認證中的鉑金級最高級別認證，充分反映太古廣場六座卓越的設計和基礎設施能為租戶提供一流的用戶體驗，配合租戶們採用未來辦公空間的新方案。

毗鄰太古廣場六座的太古廣場五座，前稱為軒尼詩道28 號。項目現正進行翻新工程，以提升訪客到訪的體驗，同時劃一兩座大樓的視覺形象。太古廣場六座落成後，太古廣場五座的租戶可共用六座的停車場、平台、空中花園和餐飲設施，以及利用計劃中的地下行人隧道直達港鐵金鐘站。