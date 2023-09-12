商廈市況｜恒地中環The Henderson出租率近五成 料年底落成 獲愛彼錶承租全層

恒基地產(012)旗下中環美利道新甲級商廈「The Henderson」預計今年底落成，今日(12日)宣布，瑞士高級製錶品牌愛彼(Audemars Piguet)承租「The Henderson」全層，是繼佳士得(Christie’s)和凱雷(Carlyle)後，再多一個國際品牌進駐該商廈。愛彼將會租用全層，合共約1.2萬方呎樓面，作為其AP House及香港辦公室之用。
此外，「The Henderson」亦獲一間國際畫廊承租，該畫廊於美國、歐洲及亞洲均設有展覽空間。連同以上兩項最新承租，「The Henderson」可出租樓層的出租率已近五成。
租金水平視乎市況而定 冀出租率年底前可達八成
恒地租務部副總經理梁碧茜表示，縱使目前本港寫字樓市場氣氛較為淡靜，惟仍留意到租客對選擇優質物業的需求，而集團亦希望項目能夠擁有一個較好的租戶組合，故繼續積極揀選優質客群，目標包括金融、銀行、專業服務行業等。
至於租金方面，梁碧茜未有透露租金水平，稱會視乎市況而定，強調屬「合理價錢」。「The Henderson」目前出租率接近50%，梁碧茜期望年底前可達80%。
「The Henderson」樓高36層，總樓面約46.5萬方呎，當中寫字樓佔25層，每層樓面介乎1.2萬至1.5萬方呎，樓底高約3.5米。