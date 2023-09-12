商廈市況｜恒地中環The Henderson出租率近五成 料年底落成 獲愛彼錶承租全層

恒基地產(012)旗下中環美利道新甲級商廈「The Henderson」預計今年底落成，今日(12日)宣布，瑞士高級製錶品牌愛彼(Audemars Piguet)承租「The Henderson」全層，是繼佳士得(Christie’s)和凱雷(Carlyle)後，再多一個國際品牌進駐該商廈。愛彼將會租用全層，合共約1.2萬方呎樓面，作為其AP House及香港辦公室之用。

此外，「The Henderson」亦獲一間國際畫廊承租，該畫廊於美國、歐洲及亞洲均設有展覽空間。連同以上兩項最新承租，「The Henderson」可出租樓層的出租率已近五成。