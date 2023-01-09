商廈市況｜灣仔智群商業中心全層放售 意向價5760萬元

港島區寫字樓因地理優勢及配套質素上乘，向來深受企業歡迎。灣仔作為港島主要商業區之一，租金卻較中環更為相宜。加上近年中環及灣仔繞道落成及東鐵線過海段開通令交通變得更為便利，空置樓面屢獲吸納。新近有業主看準市場需求，委託中原(工商舖)獨家代理放售灣仔智群商業中心全層，業主更調低叫價吸客，最新意向價約5,760萬元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，該獨家放售個案位於灣仔皇后大道東109至115號智群商業中心3樓全層，面積約4,500方呎(未核實)，意向價約5,760萬元，平均呎價約12,800元，以交吉形式出售。謝立生指，物業已備寫字樓雅緻裝修，新買家可即買即用，減省裝修開支。至於物業內置分體冷氣機及獨立洗手間，配套齊全，不論自用或出租都甚具潛力
謝立生稱，智群商業中心位處繁盛街道—皇后大道東，沿途有多條巴士條穿梭港九各區，與灣仔站亦相距不遠，交通便利；而且該廈鄰近合和2期項目，料將發展為擁有約1,000間客房的大型會議酒店，並設有零售區以及綠化公園，提供面積約109.4萬方呎(未核實)，相信可促進灣仔區發展及形成協同效應，提升附近的工商舖物業投資價值。
謝立生表示，此番放售業主極具誠意，即使通關消息帶動市場氣氛轉趨熾熱亦並未反價，反之將早前意向呎價由約16,000元降至12,800元水平，減幅達兩成。謝立生說，智群商業中心全層樓面靈活性高，尤其適合各行各業包括：零售、會計及醫務等進駐。而現時內地及香港通關安排正逐步有序全面落實，寫字樓需求所有所回升；今番業主調整叫價後，增添了物業競爭力，料會獲用家及投資者趁低吸納。