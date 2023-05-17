商廈市況｜通關效應延至新界東！石門商廈高層戶1680萬沽 呎價創2年新高

全面通關後商廈租賣交投漸轉活躍，帶動新界東商業活動轉趨頻繁，沙田石門區為近年時興綜合工商貿區，其區內配套完善，致使商貿氛圍暢旺，亦令區內物業投資價值備受矚目。中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，位於石門安耀街5號、由新鴻基地產(016)發展的W LUXE最新錄得一宗新高價成交，單位為高層S5室，樓面面積約1,105方呎，連平台約245方呎，成交價約1,680萬元，呎價約15,203元，為W LUXE自2021年4月以來成交呎價新高。

張志傑指，W LUXE為新界東樓齡較新的商廈，採用服務式物業管理和酒店式設計，單位均配備獨立洗手間、冷氣系統以及高達4.5米的樓面，同時更提供近100個車位及24小時出入保安系統，切合駕車人士靈活辦公需要。項目買賣成交理想，於高峰期時曾錄得頂層連天台，成交呎價逾19,300元，堪比港島區指標商廈呎價，今番成交呎價對比高峰期雖回落約兩成，但仍接近港島核心區本年首季整體平均寫字樓呎價約14,000元的走勢水平。

至於項目的投資者及用家的比例相若，租戶亦不乏專業行業及中小企客戶，同時由於區内鄰近第一城及碩門邨等住宅區，教育行業需求甚大，故項目同時亦吸引不少教育相關行業承租，租賃情況長期穩健。