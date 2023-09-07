商廈市況｜高力調查發現23%本港企業租戶擬縮寫字樓規模 一行業逆市傾向擴張？

高力最新發布《香港寫字樓租戶調查2023：確定新常態》顯示，受訪租戶被問及未來兩年的租賃計劃時，約58%表示計劃留在現有的辦公空間，約19%擬擴張或作升級搬遷，不過有約23%則計劃縮減寫字樓規模以優化成本。 是次調查於於今年6月底至8月初進行，訪問不同領域、地理位置、所屬地區以及公司規模的香港寫字樓租戶。調查共徵求321位寫字樓租戶對未來前景的展望，以了解企業對辦公空間的需求，並闡釋寫字樓的新趨勢。 報告指出，企業縮小辦公室規模原因，有約71%受訪者表示主要受到成本優化，亦有約55%指由於業務需求萎縮所影響而縮減辦公空間。部分受訪租戶亦由於業務轉移至內地、新加坡或其他國家，而縮減寫字樓規模。

出現「再中環化」傾向 在被問及未來兩年的租賃計劃時，在中環或金鐘等核心商業區(CBD)的受訪租戶，約19%有較大的搬遷和擴張意欲。此外，位於CBD周邊地區例如上環、灣仔和銅鑼灣的寫字樓租戶更樂意升級搬遷。這些受訪者中有約23%計劃搬遷辦公室，同時擴大或保持現有辦公空間。 在考慮未來寫字樓租賃策略時，大部分受訪者更傾向於留在目前的地區。少數計劃搬遷至其他區域的受訪者中，比較明顯的趨勢是較多位於CBD周邊地區的租戶(約40%)有興趣於現時租約完結後搬遷至CBD，符合他們選擇較高質素的的辦公空間的目標，並反映「再中環化」的傾向。相比之下，約23%位處港島東的租戶正考慮將搬遷至CBD；位處九龍的租戶則更少會考慮搬遷至CBD。只有約4%位處九龍東的租戶將核心商業區列為下次搬遷的其中一個考慮地點。 資訊科技企業展望擴張 根據調查，未來兩年最有可能擴張的行業為資訊科技業(IT)、銀行與金融以及保險業。當中，佔約56%資訊科技業受訪者表示，正積極了解並尋求擴展辦公空間。銀行與金融以及保險業領域，佔約35%計劃增加寫字樓面積。另一方面，約31%來自製造業、採購與貿易以及航運與物流的企業正在計劃縮減寫字樓規模，可能受到全球需求疲軟和貿易摩擦加劇所致。