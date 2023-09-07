商廈市況｜高力調查發現23%本港企業租戶擬縮寫字樓規模 一行業逆市傾向擴張？

高力最新發布《香港寫字樓租戶調查2023：確定新常態》顯示，受訪租戶被問及未來兩年的租賃計劃時，約58%表示計劃留在現有的辦公空間，約19%擬擴張或作升級搬遷，不過有約23%則計劃縮減寫字樓規模以優化成本。
是次調查於於今年6月底至8月初進行，訪問不同領域、地理位置、所屬地區以及公司規模的香港寫字樓租戶。調查共徵求321位寫字樓租戶對未來前景的展望，以了解企業對辦公空間的需求，並闡釋寫字樓的新趨勢。
報告指出，企業縮小辦公室規模原因，有約71%受訪者表示主要受到成本優化，亦有約55%指由於業務需求萎縮所影響而縮減辦公空間。部分受訪租戶亦由於業務轉移至內地、新加坡或其他國家，而縮減寫字樓規模。
出現「再中環化」傾向
在被問及未來兩年的租賃計劃時，在中環或金鐘等核心商業區(CBD)的受訪租戶，約19%有較大的搬遷和擴張意欲。此外，位於CBD周邊地區例如上環、灣仔和銅鑼灣的寫字樓租戶更樂意升級搬遷。這些受訪者中有約23%計劃搬遷辦公室，同時擴大或保持現有辦公空間。
在考慮未來寫字樓租賃策略時，大部分受訪者更傾向於留在目前的地區。少數計劃搬遷至其他區域的受訪者中，比較明顯的趨勢是較多位於CBD周邊地區的租戶(約40%)有興趣於現時租約完結後搬遷至CBD，符合他們選擇較高質素的的辦公空間的目標，並反映「再中環化」的傾向。相比之下，約23%位處港島東的租戶正考慮將搬遷至CBD；位處九龍的租戶則更少會考慮搬遷至CBD。只有約4%位處九龍東的租戶將核心商業區列為下次搬遷的其中一個考慮地點。
資訊科技企業展望擴張
根據調查，未來兩年最有可能擴張的行業為資訊科技業(IT)、銀行與金融以及保險業。當中，佔約56%資訊科技業受訪者表示，正積極了解並尋求擴展辦公空間。銀行與金融以及保險業領域，佔約35%計劃增加寫字樓面積。另一方面，約31%來自製造業、採購與貿易以及航運與物流的企業正在計劃縮減寫字樓規模，可能受到全球需求疲軟和貿易摩擦加劇所致。
高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，疫情改變全球商業營運及傳統的工作概念。與此同時，最近偏弱的營商環境也影響到租戶對辦公室面積及位置的偏好。雖然香港在今年上半年的經濟復甦速度較慢，但是次調查結果清晰地反映企業對復甦的信心和情緒正在改善，約41%的受訪者對未來三年內的行業前景持樂觀態度。
可持續性作為選擇辦公室的決定性因素
政府早於8年前宣布在2050年實現淨零排放的《香港氣候行動計劃》。約29%的寫字樓租戶受訪者使用者表示他們將環境、社會和管治(ESG)要求視為辦公室搬遷的決定性因素。
在香港，建築物可以根據綠建環評(BEAM Plus)標準和能源與環境設計先鋒評級(LEED)體系獲得鉑金級或金級、銀級或銅級認證。隨著市場對綠色健康生活需求不斷增加，調查顯示，於選擇物業時，約48%受訪者認為選擇獲綠建環評評級認證的物業的租金會與非綠建物業有差異，當中大部分受訪者預期租金差異不超過10%。與此同時，約52%受訪者則預期租用獲綠建環評的物業不會導致任何租金變化。
高力香港商業物業服務行政董事許永誠指，一般寫字樓租戶對綠色建築的了解並不深入，令他們考慮物業時可能無法準確評估綠色認證建築的價值。因此，業主可通過定期披露ESG框架、環境基準的表現和風險管理，在ESG領域取得相應的競爭優勢。為了實現長期的業務和經濟增長，高力香港建議企業與ESG顧問合作，以應對與可持續性發展和營運效率相關的問題。