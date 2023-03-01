商廈放售｜銅鑼灣金百利高層戶連租約罕放 意向呎價低於2萬

中港兩地於年初通關後，吸引各地資金回歸，隨著經濟活動逐步復常，帶動寫字樓市場氣氛回暖，可作服務性行業的銀座式商廈租務交投增多，帶動買賣需求亦上升。位於銅鑼灣中心點的金百利一個高層單邊單位，最新連租約以意向價約1,780萬元放售，意向呎價低於2萬元，屬目前大廈僅4個放盤中最低，加上現時租客為牙醫，租金回報穩健。

單邊多窗 正對升降機大堂 由中原(工商舖)獨家代理放售的物業為銅鑼灣記利佐治街1號金百利15樓06室，面積約1,022方呎，連租約意向價約1,780萬元，平均呎價約17,417元。中原(工商舖)寫字樓部分區營業董事蕭志浩表示，物業現時租客為牙醫，租金回報穩健，而目前物業市值呎租約28元，隨著寫字樓租賃市況好轉，料租金水平仍有升值空間。據了解，單位位於大廈單邊，採多窗設計，享繁華城市景觀；同時單位內備有醫務裝修及正對升降機大堂，方便出入。資料顯示，原業主於2004年以約328萬元購入上述物業，最近業主有意重整投資組合，打算售出單位後，將資金作其他地產業務投資。