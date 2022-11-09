商廈放租｜荃灣甲廈中高層全層招租 共分間9伙 意向呎租30元

在活化工廈政策支持下，荃灣區近年積極轉型，商貿氣氛愈趨濃厚，吸引了不少跨國公司、企業及教育機構進駐。位於荃灣大涌道18至20號的國際企業中心3期，近期買賣及租務氣氛不俗，市傳項目低層單位剛獲本地專上學院斥資約4,520萬元大手購入，而上月單月亦錄得6宗租務成交。有見及此，個別業主趁勢推出其持有的荃灣國際企業中心3期中高層全層招租，意向呎租約30元。
上述物業為國際企業中心3期16樓全層，現分間成9個單位，單位建築面積由954方呎至1,844方呎不等，意向呎租約30元。中原(工商舖)工商部副分區營業董事黃國權表示，是次招租物業位處中高層，景觀開揚，設24小時冷氣供應，而大廈採用玻璃幕牆設計，外形時尚具氣派。他補充，業主把單位分間出租，符合市場對中小型單位的需要，並設特長免租期，期望可吸引優質企業承租。
區內最新 10月錄6宗租賃 今年單月新高
國際企業中心3期為區內甲級指標商廈，由第一集團發展，據中原(工商舖)資料統計，荃灣區9月份空置率約31.94%，較上月上升約1.66個百份點，反映區內寫字樓樓面供應充足。黃國權指，由於荃灣空置率持續高企，選擇眾多，物業質素成為租客考慮承租時重要因素之一，而國際企業中心3期屬區內最新落成的甲廈，設備簇新，租金水平亦見合理，故租務交投表現理想。此外，10月該甲廈錄得6宗租賃成交，暫成今年度單月新高。