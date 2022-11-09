商廈放租｜荃灣甲廈中高層全層招租 共分間9伙 意向呎租30元

在活化工廈政策支持下，荃灣區近年積極轉型，商貿氣氛愈趨濃厚，吸引了不少跨國公司、企業及教育機構進駐。位於荃灣大涌道18至20號的國際企業中心3期，近期買賣及租務氣氛不俗，市傳項目低層單位剛獲本地專上學院斥資約4,520萬元大手購入，而上月單月亦錄得6宗租務成交。有見及此，個別業主趁勢推出其持有的荃灣國際企業中心3期中高層全層招租，意向呎租約30元。