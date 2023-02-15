商廈放租｜荃灣甲廈高層山海景單位 意向呎租約24元

疫情持續受控，帶動商廈市場需求上升，其中荃灣區近年受惠於活化工廈政策，區內具質素的商廈供應增多，因而備受市場追捧。新近有業主看準市況，將持有的荃灣國際企業中心1期高層單位放租，意向呎租約24元。

交吉放租 意向月租約 3.5 萬

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，上述獨家招租物業位於荃灣柴灣角街11至15號國際企業中心1期20樓03室，單位面積約1,462方呎，現以交吉形式招租，以意向呎租約24元計，意向月租約35,000元。他指出，該招租單位位處高層，可盡覽翠綠山景及海景，而落地玻璃的設計，令景觀更顯開揚。單位配備基本裝修，間隔方正無柱位，實用率近六成半，配合樓底高度約4.7米，空間感十足。

許榮偉表示，國際企業中心1期屬區內全新甲級指標商廈，由第一集團發展，質素有保證。大廈樓高20層，另設4層地庫停車場，2樓為商舖樓層，3樓至22樓則為寫字樓樓層，提供約143個寫字樓單位。項目鄰近港鐵荃灣西站，備有完善配套，吸引不少知名機構及公司進駐。