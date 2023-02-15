商廈放租｜荃灣甲廈高層山海景單位 意向呎租約24元

疫情持續受控，帶動商廈市場需求上升，其中荃灣區近年受惠於活化工廈政策，區內具質素的商廈供應增多，因而備受市場追捧。新近有業主看準市況，將持有的荃灣國際企業中心1期高層單位放租，意向呎租約24元。
交吉放租 意向月租約3.5萬
中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，上述獨家招租物業位於荃灣柴灣角街11至15號國際企業中心1期20樓03室，單位面積約1,462方呎，現以交吉形式招租，以意向呎租約24元計，意向月租約35,000元。他指出，該招租單位位處高層，可盡覽翠綠山景及海景，而落地玻璃的設計，令景觀更顯開揚。單位配備基本裝修，間隔方正無柱位，實用率近六成半，配合樓底高度約4.7米，空間感十足。
許榮偉表示，國際企業中心1期屬區內全新甲級指標商廈，由第一集團發展，質素有保證。大廈樓高20層，另設4層地庫停車場，2樓為商舖樓層，3樓至22樓則為寫字樓樓層，提供約143個寫字樓單位。項目鄰近港鐵荃灣西站，備有完善配套，吸引不少知名機構及公司進駐。
區內罕有新商廈 意向呎租低水 性價比高
據中原(工商舖)資料顯示，現時荃灣商廈空置率持續高企，區內1月份空置率約32.31%，較上月再增約2.75個百份點；在眾多選擇下，物業性價比成為租客考慮承租因素之一。許榮偉稱，國際企業中心1期屬區內矜罕一手新盤，設備簇新，業主意向租金叫價，未有因通關消息而反價，甚至較1月份市場錄得的平均租金約25元水平為低。他相信，在通關效應下，香港整體經濟及社會正逐步復常，加上通關令內地企業有望重返香港擴展業務，預料有助支撐寫字樓租賃走勢向好。