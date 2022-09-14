商廈重售｜屯門滙賢一號活化商廈以7折價重推 入場費362萬起

由佳源國際持有的活化商廈項目屯門滙賢一號綜合體，於2019年5月推出市場，近日發展商重推項目，以「七折欣喜價」低開銷售，並提供全幢、全層及個別單位供買家選擇，入場費由362萬元起；而新價單與3年前一手開賣時相比，有接近三成折讓空間。中原(工商舖)是次獲佳源國際委託擔任項目統籌及策劃，於今日舉行簽約儀式。

滙賢一號位於屯門西鐵站旁，周邊為屯門區工商發展重點地帶，佳源(香港)控股有限公司總經理梁詩表示，隨著屯馬線通車，本港通關條件亦逐漸成熟，故以「七折欣喜價」推售20個滙賢一號綜合體項目單位，入場費由362萬元起，而連租約出售單位按市值租金計，回報可達4厘以上。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次出售項目共分為3個部分，當中重點部分為新合里1號全幢，樓高10層，總樓面面積81,991方呎，以及新合里3號27樓至30樓頂層4層連命名權，涉及總樓面面積約38,116方呎，將分別以私人邀約形式出售。至於新合里3號的20個精選單位主要分佈於2樓至18樓，每戶均設獨立洗手間，單位面積由約509方呎起，呎價約5,680元起，最新入場費約362萬元起，單位以交吉或連租約形式供選擇，適合中小企業或初創人士。

據中原資料顯示，屯門區內商業綜合項目供應矜罕，除了較大規模的滙賢一號綜合體外，就僅餘屯門柏麗廣場及屯門中央廣場可作比較；目前屯門中央廣場最新成交呎價為9,854元，柏麗廣場最新成交呎價為11,000元。