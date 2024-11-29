商界簽北都發展意向書 洪水橋滙都連沽2伙 吸金877萬｜新盤成交

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目開售開售至今交投暢旺，受政府號召本地發展商、中資、外資、銀行等企業今日(29日)簽署支持和參與北都發展的意向書，再加上港鐵公司亦正全力建造洪水橋站，以配合洪水橋／厦村未來發展，有買家搶先進駐北都新盤，「滙都」今日再錄2宗成交，吸金877萬元。項目自上周六(23日)至今兩期(滙都I及滙都II)共錄得68宗成交，套現逾2.8億元。
泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都 II」明日(30日)推售次輪90伙，折實入場價為345.84萬元，折實呎價由9,538元起，不少準買家近日均有到展銷中心參觀以及到項目地盤視察。部分買家更為免向隅，更率先入市。最新成交包括第6座2樓B10單位，實用面積451方呎，屬兩房間隔，以438.87萬元成交，平均呎價9,731元。
滙都 II累沽65伙
他續指，而「滙都 I」今日亦錄得新成交，單位為第2座1樓A05單位，實用面積403方呎，屬兩房連平台戶，以438.57萬元成交，平均呎價10,883元。「滙都 II」開售至今累沽65伙，套現約2.7億元。
關堡林稱，政府大力推進北都發展，並與企業簽署發展北都意向書，反映市場未來發展聚焦北部都會區，加上港鐵日夜全力建造洪水橋站，日後洪水橋站啟用後，住戶可由洪水橋站經屯馬綫連接東鐵綫過海段至會展站及金鐘站，透過鐵路網絡貫通港九，同時又可便捷往來大灣區各地，出行非常便利；相信在政府大力發展北都以及港鐵洪水橋站全速興建之利好因素帶動。
「滙都」整個項目共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎，預計關鍵日期為明年6月底。