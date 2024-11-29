商界簽北都發展意向書 洪水橋滙都連沽2伙 吸金877萬｜新盤成交

項目自上周六(23日)至今兩期(滙都I及滙都II)共錄得68宗成交，套現逾2.8億元。

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目開售開售至今交投暢旺，受政府號召本地發展商、中資、外資、銀行等企業今日(29日)簽署支持和參與北都發展的意向書，再加上港鐵公司亦正全力建造洪水橋站，以配合洪水橋／厦村未來發展，有買家搶先進駐北都新盤，「滙都」今日再錄2宗成交，吸金877萬元。項目自上周六(23日)至今兩期(滙都I及滙都II)共錄得68宗成交，套現逾2.8億元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都 II」明日(30日)推售次輪90伙，折實入場價為345.84萬元，折實呎價由9,538元起，不少準買家近日均有到展銷中心參觀以及到項目地盤視察。部分買家更為免向隅，更率先入市。最新成交包括第6座2樓B10單位，實用面積451方呎，屬兩房間隔，以438.87萬元成交，平均呎價9,731元。