商舖市況｜仲量聯行：通關後中環核心街舖空置率改善

仲量聯行最新數據顯示，隨著中港兩地通關及經濟復甦，中環商舖空置率連續兩個季度改善，由去年第三季的11.9%，下降至今年3月底的10.5%。 仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，自內地宣布通關後，零售商在今年第一季度加快作出地產租賃決定。今年1月皇后大道中尚有約6間街舖可供出租，但現時僅剩2間。畫廊、奢侈時尚品牌及鐘錶均為中環商舖租賃市場中最活躍的零售商。 嘉軒廣場 9 個舖位招租 呎租叫價 140 元 由於中環核心地段可供出租的街舖愈來愈少，近日有業主放租位於皇后大道中9號嘉軒廣場(The Galleria)二樓的9個商舖，總樓面面積達9,221方呎，仲量聯行已獲委任為租賃代理。

該9個商舖（205、206、209、210、211、212、214、215、216/216A）面積介乎726至1,400方呎不等，適合珠寶店、咖啡店、美容和時尚品牌等商舖租戶。當中209-211號商舖可打通使用，合共樓面面積3,920方呎，租戶亦可租用全部舖位，總面積達9,221方呎；目前上述所有舖位已空置。這些商舖可經行人天橋連接置地廣場、太子大廈和渣打銀行大廈，每方呎每月租金叫價140元，承租全數九個商舖的總租金逾120萬元。 唐偉樂補充，中環零售市場上可供出租的中型舖位供應少，租金較低的樓上舖將是中小企業零售商的理想選擇。