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地產
2023-08-25 09:30:00

商舖市況｜科達湯君明放售屯門寶田商場 意向價8.8億

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商舖市況｜科達湯君明放售屯門寶田商場 意向價8.8億

商舖市況｜科達湯君明放售屯門寶田商場 意向價8.8億

屯門歷來最大型私人住宅項目、新鴻基地產(016)旗下的「NOVO LAND」系列推出後銷情暢旺，更將令區內住戶消費群急升。有業主看好該地段的零售前景，將旗下屯門寶田商場委託中原(工商舖)以獨家代理形式推出市場放售，意向價8.8億元。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，寶田商場位於屯門鳴琴路99號，鄰近「NOVO LAND」，是次放售涉及樓高4層商場連62個露天泊車位，總樓面面積約89,437方呎，以現狀形式出售，業主叫價為8.8億元。

周浩然指，寶田商場現時租客以民生商戶為主，如大型連鎖快餐店、便利店、麵包店、診所及理髮店等；亦有多間社福機構如幼稚園，青年中心及護老院等租用，均屬「鐵約」租戶，回報方面不俗。目前商場整體每月租金約260萬元，但由於商場地面部分仍有多個舖位與租客洽商之中，相信日後悉數舖位租出，每月租金收入可上調至約300萬元。若以意向價成交，新買家仍可享回報約4厘。

商舖市況｜科達湯君明放售屯門寶田商場 意向價8.8億

是次放售涉及樓高4層寶田商場連62個露天泊車位，總樓面面積約89,437方呎，以現狀形式出售，業主叫價為8.8億元。(中原工商舖提供)

資料顯示，寶田商場於20164月由資深投資者、科達地產主席湯君明向領展(823)購入，當時作價約4.37億元，曾在去年11月以9億元放售，現時放售價較相對去年底下降2,000萬元。若成功以意向價出售，即持貨約7年，帳面獲利約4.43億元或約1倍。

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