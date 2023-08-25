商舖市況｜科達湯君明放售屯門寶田商場 意向價8.8億

屯門歷來最大型私人住宅項目、新鴻基地產(016)旗下的「NOVO LAND」系列推出後銷情暢旺，更將令區內住戶消費群急升。有業主看好該地段的零售前景，將旗下屯門寶田商場委託中原(工商舖)以獨家代理形式推出市場放售，意向價8.8億元。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，寶田商場位於屯門鳴琴路99號，鄰近「NOVO LAND」，是次放售涉及樓高4層商場連62個露天泊車位，總樓面面積約89,437方呎，以現狀形式出售，業主叫價為8.8億元。

周浩然指，寶田商場現時租客以民生商戶為主，如大型連鎖快餐店、便利店、麵包店、診所及理髮店等；亦有多間社福機構如幼稚園，青年中心及護老院等租用，均屬「鐵約」租戶，回報方面不俗。目前商場整體每月租金約260萬元，但由於商場地面部分仍有多個舖位與租客洽商之中，相信日後悉數舖位租出，每月租金收入可上調至約300萬元。若以意向價成交，新買家仍可享回報約4厘。