啟德動態｜南豐AIRSIDE下季起試業 商場出租率已近八成

南豐集團旗下啟德綜合商業項目AIRSIDE，總樓面面積達190萬方呎將於今年第三季正式試業。項目樓高47層，提供32層甲級寫字樓，多層購物商場達70萬方呎，現時出租率接近80%。
南豐集團董事總經理張添琳表示，落實進駐商戶有City'super超市，面積達2.5萬方呎，另逾1.2萬方呎的MUJI無印良品，而MCL AIRSIDE戲院更為商場的最大租戶，逾3.3萬方呎，設有7間影院，提供超過900個座位；另商場提供多達40間餐廳。
寫字樓出租面積近40萬方呎
至於寫字樓部分，繼早前法國賽博集團香港分公司(Groupe SEB)及柯尼卡美能達商業系統(香港)有限公司(Konica Minolta Business Solutions(HK)Ltd.)確認進駐後，隸屬日資最龐大金融集團旗下的分公司早前亦確認承租。據悉，日資金融公司為AIRSIDE寫字樓現時的最大租戶，租用樓面達9.6萬方呎；上述三大企業承租，連同南豐總部亦陸續遷入，AIRSIDE目前出租面積已近40萬方呎，佔寫字樓樓面120萬方呎約33%。
藝文共享連繫各界創意力量
AIRSIDE致力推動本地文創產業，透過夥拍社區設計師、藝術家及職人舉辦不同的共學工作坊，南豐將積極邀請大眾參與各式各樣的展覽及節目，合共逾萬方呎的藝文空間將散布在商場的不同角落，其中約3,000方呎的全新Gate 33藝文館，將由AIRSIDE的專業藝術團隊主理，定期策劃藝文展覽供大眾欣賞。AIRSIDE亦委託多位藝術家創作不同媒界的藝術作品，為全新地標注入獨有的藝術視野。
此外，AIRSIDE積極支持綠色出行，引入全港首個智能泊單車系統，提供48個單車泊位；停車場共有850個車位，並全部配備電動車充電功能。為展現低碳城市的各種可能，項目佔地共4,000方呎的都市農莊，合共種植50多種農作物，部分農作物會與的餐飲店共享，為顧客提供真正的農田直送(Farm-to-table)餐飲體驗；其餘的農作物會與社區分享。