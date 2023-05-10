啟德動態｜南豐AIRSIDE下季起試業 商場出租率已近八成

南豐集團董事總經理張添琳表示，落實進駐商戶有City'super超市，面積達2.5萬方呎，另逾1.2萬方呎的MUJI無印良品，而MCL AIRSIDE戲院更為商場的最大租戶，逾3.3萬方呎，設有7間影院，提供超過900個座位；另商場提供多達40間餐廳。

寫字樓出租面積近 40 萬方呎

至於寫字樓部分，繼早前法國賽博集團香港分公司(Groupe SEB)及柯尼卡美能達商業系統(香港)有限公司(Konica Minolta Business Solutions(HK)Ltd.)確認進駐後，隸屬日資最龐大金融集團旗下的分公司早前亦確認承租。據悉，日資金融公司為AIRSIDE寫字樓現時的最大租戶，租用樓面達9.6萬方呎；上述三大企業承租，連同南豐總部亦陸續遷入，AIRSIDE目前出租面積已近40萬方呎，佔寫字樓樓面120萬方呎約33%。

藝文共享連繫各界創意力量

AIRSIDE致力推動本地文創產業，透過夥拍社區設計師、藝術家及職人舉辦不同的共學工作坊，南豐將積極邀請大眾參與各式各樣的展覽及節目，合共逾萬方呎的藝文空間將散布在商場的不同角落，其中約3,000方呎的全新Gate 33藝文館，將由AIRSIDE的專業藝術團隊主理，定期策劃藝文展覽供大眾欣賞。AIRSIDE亦委託多位藝術家創作不同媒界的藝術作品，為全新地標注入獨有的藝術視野。