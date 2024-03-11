啟德嘉峯匯全盤沽清 最後1伙頂層特色戶3358萬標售｜新盤成交

啟德項目獲買家追捧，連錄成交。嘉華國際(173)旗下「嘉峯匯」全盤最後1伙頂層連天台單位以招標形式售出，單位為第2A座41樓B室，三房間隔，實用面積1,024方呎，連615方呎天台，連1個車位以3,358萬元成交，呎價約32,793元。

此外，啟德區同系與會德豐地產及中國海外(688)合作項目「啟德海灣」，3月至今暫錄得5宗成交，全數均為兩房，備受用家及長綫投資者追捧。項目今日(11日)最新成交單位為第2A座31樓M室，成交價1,010萬元，實用面積481方呎，呎價約20,998元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，政府上月底公布全面「撤辣」後，現樓新盤明顯即時受惠，連續錄得多宗成交，除現樓新盤外，短期樓花新盤同樣受到長綫投資者及内地買家追捧，但整體樓市仍待全面復甦。

「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

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