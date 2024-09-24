啟德地王天璽．天入場費476萬 平均呎價僅貴地價10%

雷霆(左)指定價以買家性價比為先；右為胡致遠。 (蘇文傑攝)

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」昨公布首張價單，涉及182伙，折實售價由476.51萬元起，折實呎價由17,015元起，折實平均呎價19,668元，較當年地價僅高約一成。新地副董事總經理雷霆形容首批單位屬「核心超值價」，被問及該定價是否有利潤，他稱「暫時未咁快計到數」。

天璽．天設有2種付款計劃，以「現金付款計劃」計算，提供最高折扣13.5%。首批售價最低為第5座5樓B5室，實用面積240方呎開放式，折實售476.51萬元，折實呎價19,855元。呎價最低為第5座5樓A8室兩房，實用面積509方呎，折實售866萬元，折實呎價17,015元。項目擬於周三(25日)開放示範單位予公眾參觀，周五(27日)開始收票，最快下月開售。