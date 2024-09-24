啟德地王天璽．天入場費476萬 平均呎價僅貴地價10%

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」昨公布首張價單，涉及182伙，折實售價由476.51萬元起，折實呎價由17,015元起，折實平均呎價19,668元，較當年地價僅高約一成。新地副董事總經理雷霆形容首批單位屬「核心超值價」，被問及該定價是否有利潤，他稱「暫時未咁快計到數」。
天璽．天設有2種付款計劃，以「現金付款計劃」計算，提供最高折扣13.5%。首批售價最低為第5座5樓B5室，實用面積240方呎開放式，折實售476.51萬元，折實呎價19,855元。呎價最低為第5座5樓A8室兩房，實用面積509方呎，折實售866萬元，折實呎價17,015元。項目擬於周三(25日)開放示範單位予公眾參觀，周五(27日)開始收票，最快下月開售。
折實均呎不足2萬 當年估逾3萬
新地於2018年5月以251.61億元投得「天璽．天」地皮，創下住宅官地最高紀錄，以最高可建樓面約141萬方呎計，每方呎樓面地價達17,776元。未計及建築等成本，現時首張價單折實平均呎價與「麵粉價」相差約10.6%，而當年市場預期落成後開售呎價逾3萬元；新地當時稱整個項目預計投資額約400億元，以最高可建樓面面積計算，即平均每方呎超過2.8萬元。
雷霆：以買家性價比為先
雷霆指，定價已考慮樓盤條件及市況，並且以買家性價比為先。對於減息效應，新地代理總經理胡致遠預料，不少資深投資者將把握黃金機會，購入值得長期持有單位，現在不論投資或自住都是置業好時機，故對項目銷情有信心。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「天璽．天」訂價克制，與同區鄰近一手貨尾有超過一成折讓，極具競爭力。她又指，項目優勢多，加上減息為樓市帶來振奮作用，相信可吸引用家、投資者及專才入市，掀起認購熱潮。