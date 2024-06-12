啟德天瀧買家獲中原及利嘉閣送父親節置業優惠 總值20萬元｜新盤優惠

為慶祝父親節來臨，中原地產及利嘉閣地產特意為由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」買家推出父親節置業優惠，由即日起至 本月30日，經上述兩間代理行購買「天瀧」的一手單位買家，可獲贈「維港直升機遊及五星級酒店下午茶禮券」，每個價值約2萬元，名額共10個(中原及利嘉閣各提供5個名額)，優惠總值約20萬元。 將開放現樓單位以供參觀 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「天瀧」坐擁維港兩岸繁華景致，自推出以來深受市場歡迎，適逢父親節，中原地產和利嘉閣地產推出父親節優惠回饋買家，讓他們與家人共享天倫之樂。項目早前已取得入伙紙，將於短期內以現樓形式發售，屆時會對外開放現樓單位以供參觀。

韓家輝指，啟德跑道區發展漸趨成熟，隨着啟德郵輪碼頭航程逐漸復甦，以及鄰近的啟德體育園預計將於明年上半年啟用，料將吸引更多旅客來港，對香港作為旅遊及盛事之都有著重要作用，未來發展令人期待。 中原地產九龍董事劉瑛琳稱，樓市交投向好，一手新盤繼續主導大市，交投不斷。據市場統計，上月一手成交宗數超過1,400宗，當中約750宗均來自九龍區新盤(包括將軍澳區)，佔比逾五成，可見市區新盤是最受市場歡迎的項目。 迎海而建的「天瀧」位處啟德新晉豪宅區，集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商 業及住宅於一身的綜合多元化地段，升值潛力不容小覷。

利嘉閣地產九龍區董事徐志華說，自2月底政府撤銷所有樓市辣招後，新盤市場交投持續暢旺，有剛性需求的用家，以及追求租金回報的投資者積極入市； 而內地買家對優質新盤亦趨之若鶩，尤其坐擁標誌維港海景，發展潛力無限，盡享大都會優勢的啟德跑道區，更是他們置業的頭號目標。