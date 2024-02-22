啟德天璽．海提供256伙 最大4608呎 6伙擁私人泳池｜新盤樓書

據樓書顯示，第1期由5座高座住宅大樓及2座低座大宅組成，單位戶型涵蓋兩房至五房間隔，實用面積介乎541至4,608方呎。戶型分布方面，標準分層單位實用面積由541方呎至2,196方呎，涵蓋兩房至四房間隔，當中四房佔187伙或約73%，實用面積介乎1,089至2,196方呎。兩房設有36伙，實用面積介乎541至560方呎。三房佔最少，僅提供15伙或近6%，實用面積789方呎。

另設18伙特色單位，包括複式、連平台或天台大單位，其中11伙位於低座住宅大樓，共6伙設私人泳池，單位戶型涵蓋三房一套至五房五套間隔，實用面積介乎998至4,608方呎。

全盤面積最細單位屬第2座標準樓層B室，兩房一套間隔，實用面積541方呎；全盤面積最大為低座大宅MANSION 2的地庫1層、地下及1樓至3樓「HARBOUR HOUSE」，四房間隔，實用面積4,608方呎，連775方呎平台、201方呎花園及1,516方呎天台，天台更設有按摩池(JACUZZI)。

大量流線型設計 突顯項目臨海而建特點

發展商特意邀請世界級建築師事務所SOM打造「天璽．海」，屬SOM香港首個住宅發展項目，SOM曾經設計目前全球最高摩天大廈杜拜哈里發塔Burj Khalifa。「天璽．海」利用大量流線型設計，如玻璃幕牆，亦有弧形露台設計，突顯項目臨海而建的特點。