啟德尚‧珒溋一房月租1.65萬 杏花邨企裝兩房合理價1.8萬租出｜二手樓租賃

尚‧珒溋一房 呎租50元
近年啟德區陸續有新盤落成入伙，吸引租客進駐。中原地產啟德新區啟德1號分行經理施蒂文表示，最新促成一宗尚‧珒溋租務成交，單位為2座高層J室，實用面積333方呎，採一房間隔，座向西南方，面向毗鄰屋苑內園，單位最新以16,500元租出，折合實用呎租50元。他指出，上址業主於2019年10月以約841萬元購入單位，持貨4年半，是次租出單位可享約2.4厘租金回報。
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杏花邨企裝兩房 呎租36元
另外，港島區藍籌屋苑杏花邨亦錄租賃成交。利嘉閣地產杏花邨分行聯席董事黃銳平稱，新近促成杏花邨30座低層6室租賃，單位實用面積499方呎，屬兩房間隔，擁開揚景觀。新租客為外區客人，鍾情單位附有企理裝潢，間隔合用，外望內園景致清幽，加上咫尺可達港鐵站及商場，購物及交通均便利，睇樓後即與業主洽租。業主原以19,500元放租，最終以18,000元租出，折合實用面積呎租約36元，屬合理水平。據悉，業主於2016年以約620萬元購入單位，現成功租出可享租金回報約3.5厘。他補充，杏花邨目前約有40個租盤，最低入場租金約由18,000元起。
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