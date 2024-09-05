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地產
2024-09-05 16:15:22

啟德承豐道19號命名「DOUBLE COAST」涉1590伙 最快月內發售(有片)｜新盤登場

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啟德承豐道19號命名「DOUBLE COAST」涉1590伙 最快月內發售｜新盤登場

「DOUBLE COAST」分3期發展提供1,590伙，全數已獲批預售樓花同意書。(吳康琦攝)

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減息訊號帶旺樓市氣氛，啟德區再有全新盤加入搶客戰。由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作的啟德承豐道19號住宅項目今日(5)正式命名為「DOUBLE COAST」，分3期發展，合共提供1,590伙，全數已獲批預售樓花同意書，當中率先推出第1期涉361伙，預計月內發售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「DOUBLE COAST」命名靈感來自澳洲悉尼，第1期單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，主打一房及兩房。

梁志堅：現時是該區「最抵買時間」

會德豐地產主席梁志堅認為，啟德近期有多個新盤應市屬「百花齊放，各有各做」，各個項目定價相若，且發展商清楚大家的成本價多少，不會特別調低價錢，故現時是該區「最抵買時間」。他相信，香港作為「彈丸之地」，經濟排世界前列，加上有內地支持，經濟有望較快好轉，若能夠把握「地產亦一定會好」，看好樓市於今年底至明年初樓市陸續復甦。

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5年前以逾98億投得地皮 每方呎地價1.37萬

資料顯示，「DOUBLE COAST」屬啟德跑道區第4B1號地皮，由會德豐、恒地、中海外及新世界20193月以98.93億元投得，以最高可建樓面面積約722,060方呎計算，每方呎樓面地價約1.37萬元。

即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)

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