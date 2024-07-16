啟德新盤低開 區內業主態度軟化 兩房減價70萬沽 7年輸錢走｜二手市況

啟德區新盤低價開盤，同區二手業主叫價難以企硬。OASIS KAI TAK最新錄得一宗二手成交，有業主減價7%沽出一個兩房單位，持貨約7年蝕錢離場。

利嘉閣地產新啟德OASIS KAI TAK分行經理薛丁武稱，Oasis Kai Tak 3座中層D室，實用面積約494方呎，兩房間隔，外望內園景。原開價1,050萬元，雙方拉鋸持續1個月，當同區新盤「柏蔚森」近期以低價開售，業主心態轉趨軟化，最終以980萬元成交，減價70萬元或約6.7%，呎價約19,838元。

新買家原為將軍澳區業主

薛丁武透露，新買家原為將軍澳區業主，自今年2月樓市撤辣後開始四出搵樓，主力物色34校網方便兒子上學，考慮各方因素後，最終選定啟德新區，認為區內發展配套日趨成熟，且鄰近地鐵站，交通便利。買家早前透過利嘉閣真盤源平台覓得上址，睇樓後隨即向業主議價購入單位。