啟德新盤低開 區內業主態度軟化 兩房減價70萬沽 7年輸錢走｜二手市況

啟德區新盤低價開盤，同區二手業主叫價難以企硬。OASIS KAI TAK最新錄得一宗二手成交，有業主減價7%沽出一個兩房單位，持貨約7年蝕錢離場。
利嘉閣地產新啟德OASIS KAI TAK分行經理薛丁武稱，Oasis Kai Tak 3座中層D室，實用面積約494方呎，兩房間隔，外望內園景。原開價1,050萬元，雙方拉鋸持續1個月，當同區新盤「柏蔚森」近期以低價開售，業主心態轉趨軟化，最終以980萬元成交，減價70萬元或約6.7%，呎價約19,838元。
新買家原為將軍澳區業主
薛丁武透露，新買家原為將軍澳區業主，自今年2月樓市撤辣後開始四出搵樓，主力物色34校網方便兒子上學，考慮各方因素後，最終選定啟德新區，認為區內發展配套日趨成熟，且鄰近地鐵站，交通便利。買家早前透過利嘉閣真盤源平台覓得上址，睇樓後隨即向業主議價購入單位。
據悉，原業主於2017年以約986.6萬元買入單位，持貨約7年，現轉售帳面蝕6.6萬元或約0.7%。薛丁武補充，屋苑目前約2個單位放盤，最低入場費約由1,048萬元起。
資料顯示，OASIS KAI TAK位於啟德新區沐寧街10號，2018年12月入伙，共有8座，提供648伙，單位實用面積由275至1,530方呎。OASIS KAI TAK交通便利，鄰近港鐵啟德站。