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地產
2024-10-01 20:00:00

啟德新盤大低開震散同區二手！四房連車位7年勁蝕逾4球｜二手市況

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啟德新盤大低開震散同區二手！四房連車位7年勁蝕逾4球｜二手市況

啟德新盤大低開震散同區二手！四房連車位7年勁蝕逾4球｜二手市況

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新鴻基地產(016)旗下啟德地王新盤「天璽．天」以區內新盤7年新低價推出首張價單共182伙，折實平均呎價19,668元更與當年「麵粉價」17,776元相差約10.6%，旋即掀起睇樓及入票潮；與此同時更震散整個啟德二手市場，有業主提早出貨套現，並不惜大幅蝕讓離場。

資料顯示，天寰天海匯1座高層A室，實用面積1,195方呎，四房雙套間隔，於上月中以3,198萬元連車位沽出，呎價約26,762元。據悉，原業主於2017年以3,302.7萬元一手購入單位，及後以312萬元購入車位，合共斥資3,614.7萬元入市，惟持貨約7年，現轉售帳面虧損約416.7萬元，物業期內貶值約11.5%

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翻查資料，屋苑同座低層A室，實用面積及間隔相若，今年8月以2,500萬元售出，呎價約20,921元，較原業主於2018年買入價3,077.84萬元，帳面貶值577.84萬元或約18.8%天寰位於啟德新區沐寧街1號，2018年底入伙，共有7座，提供822個單位。

即睇啟德天寰放盤 (House730)

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尚．珒溋三房4年跌價近四成

區內另一屋苑尚．珒溋同樣於上月中錄得業主損手沽樓個案。資料顯示，屋苑2座一個極低層單位，實用面積約738方呎，三房間隔，上月中以1,200萬元易手，呎價約16,260元。據悉，原業主於2020年以約1,966萬元一手購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失約766萬元，物業期內跌價約39%

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翻查資料，屋苑1座低層H室，實用面積約544方呎，兩房間隔，上月以1,100萬元成交，呎價約20,221元，較原業主於2019年買入價1,254,4萬元，帳面虧損154.4萬元或約12.3%尚．珒溋位於啟德新區沐泰街11號，2021年初入伙，共有7座，提供667個單位。

即睇啟德尚．珒溋放盤 (House730)