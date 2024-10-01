啟德新盤大低開震散同區二手！四房連車位7年勁蝕逾4球｜二手市況

新鴻基地產(016)旗下啟德地王新盤「天璽．天」以區內新盤7年新低價推出首張價單共182伙，折實平均呎價19,668元更與當年「麵粉價」17,776元相差約10.6%，旋即掀起睇樓及入票潮；與此同時更震散整個啟德二手市場，有業主提早出貨套現，並不惜大幅蝕讓離場。 資料顯示，天寰天海匯1座高層A室，實用面積1,195方呎，四房雙套間隔，於上月中以3,198萬元連車位沽出，呎價約26,762元。據悉，原業主於2017年以3,302.7萬元一手購入單位，及後以312萬元購入車位，合共斥資3,614.7萬元入市，惟持貨約7年，現轉售帳面虧損約416.7萬元，物業期內貶值約11.5%。

尚．珒溋三房 4 年跌價近四成 區內另一屋苑尚．珒溋同樣於上月中錄得業主損手沽樓個案。資料顯示，屋苑2座一個極低層單位，實用面積約738方呎，三房間隔，上月中以1,200萬元易手，呎價約16,260元。據悉，原業主於2020年以約1,966萬元一手購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失約766萬元，物業期內跌價約39%。