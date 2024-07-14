啟德新盤熱賣 中原十大屋苑終止兩周升勢 按周跌三成｜樓市走勢

中原地產十大屋苑終止兩周升勢，本周末重返個位數交投量，本周末僅錄7宗成交，按周下跌三成，零成交屋苑有6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德跑道全新盤本周末作首輪開售，銷情報捷，首批單位幾近沽清，成功搶去市場不少購買力；發展商亦已加推單位滿足市場需求，加上青山公路新盤早前亦低價推售，入場費低於200萬元，影響廣泛，相信連居屋客亦會搶走。新盤於本周末成功取得睇樓人潮，料大市短期內仍由一手新盤主導，二手交投持續受壓，但減價盤仍有一定承接力。

太古城本周末錄兩宗 十大屋苑中，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，港島區太古城本月至今暫錄約8宗成交，平均實用呎價14,358元。屋苑本周末錄得2宗，包括元宮閣中層G室，實用面積580方呎，屬兩房間隔，向北望內園景，剛以770萬元成交，平均實用呎價13,276元。原業主則於2006年8月以365萬元買入該單位，是次沽出帳面賺405萬元，18年升值逾1.1倍。

海怡半島最新呎價報 1.26 萬 至於鴨脷洲海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，本周末屋苑錄得1宗成交，本月累積成交量暫有6宗，平均實用呎價12,680元。本周末新成交為23座高層D室，實用面積584方呎，採套三房間隔，向東北望開揚景，最新以748萬元易手，折合實用呎價12,808元。據悉，原業主於2010年4月以450萬元購入單位，持貨14年，帳面獲利298萬元或升值66%。

麗港城本月暫錄 4 宗買賣 九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本周末錄約2宗成交，全月至今成交量暫增至4宗，平均實用呎價12,135元。中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟指，該行最新錄28座中層E宗易手，單位實用面積687方呎，採三房連套房間隔，向北望開揚翠綠景；單位最初開價800萬元，放盤3個月，最新以760萬元沽出，折合實用呎價11,063元。據悉，原業主於2012年4月以556.8萬元入市物業，現轉手帳面獲利203.2萬元，12年間升值36%。

新盤陷減價戰 天水圍區靜局 至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得2宗成交，較上周末減少1宗，本月累積交投量最新報12宗，平均實用呎價徘徊於8,315元水平。由於新盤貨尾陷入減價戰，而且一浪低於一浪，買家又驚又喜，入市態度猶豫不決，加上啟德一手新盤本周末低價開售，進一步搶去市場購買力，令區內二手交投平平。