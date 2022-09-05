啟德新盤｜中原為MIAMI QUAY I特設專門店

本月焦點新盤、由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I自上周六(3日)起開放3個示範單位予公眾參觀，並同步接受認購登記，剛過去的周末兩日反應理想。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，實體示範單位暫已錄約1.2萬人次參觀，而網上VR參觀示範單位錄約3.4萬人次。截至昨日，項目暫收逾800票，以首張價單130伙計，超額認購逾5倍。

最快日內加推最少 65 伙

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指，項目計劃在本周末中秋節長假期作首輪銷售，銷售安排將分為A組及B組，A組為大手客時段可優先揀樓，屬認購兩房連儲物室、三房單位，或認購2伙或以上，並透露最快日內加推2號價單，單位數目涉及不少於全盤648伙的一成，即約65伙。

劉瑛琳：啟德一手呎價按年升 18%

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，中原地產特設MIAMI QUAY I專門店，位處九龍宏照道33號九龍灣國際交易中心1樓121號舖。她稱，啟德一直是九龍市區新供應重鎮，區內一手住宅物業的樓價亦節節上升。根據中原大數據資料顯示，啟德新區片區今年7月一手成交的平均實用呎價為30,851元，與去年7月錄得的26,043元相比，樓價一年間上升18.5%。