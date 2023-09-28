啟德新盤｜啟德海灣最快10月初公布樓書 第1期涉1017伙 兩房佔逾半

温偉明指，第1期由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由420餘方呎起；一房則涉約38%，實用面積由280餘方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由580餘方呎起。

本港新盤供應重地之一的啟德，即將迎來全新盤推售。嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」今日(28日)公布最新部署，嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目分為兩期發展，將率先推出第1期，提供1,017伙，最快10月初上載售樓說明書，爭取10月內開售。

強調開價盡量貼市

對於有發展商採取低於成本價策略推售，温偉明認為，發展成本會是定價的考慮因素之一，惟項目的中標價對銷售帶來的壓力不大，而定價策略會按照樓盤質素，並視乎市民的負擔能力，強調會盡量貼市價推盤。至於「啟德海灣」早於今年初命名，迄今尚未正式展開推售。温偉明指，市場復甦速度較預期緩慢，不過留意到近月暑假租務暢旺，投資者重返市場，故認為現在是推盤的好時機。

料將吸引年輕家庭、專才及專業人士

嘉華國際市場策劃助理總經理(香港地產)吳秀賢稱，「啟德海灣」主打兩房單位，配合大觀景窗，部分單位迎納開揚海景，為住戶打造尊貴舒適的生活空間。此外，啟德多個焦點的商業項目亦將相繼落成，包括今日正式試業的地標式大型商場「AIRSIDE」，以及明年開幕的「The Twins 雙子匯」等。項目的發展潛力與投資價值自然看高一線，料將吸引年輕家庭、專才及專業人士進駐。

整個啟德海灣發展項目分為2期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。

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