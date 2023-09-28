熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-09-28 17:48:18

啟德新盤｜啟德海灣最快10月初公布樓書 第1期涉1017伙 兩房佔逾半

分享：
啟德新盤｜啟德海灣最快10月初公布樓書 第1期涉1017伙 兩房佔逾半

「啟德海灣」分為兩期發展，將率先推出第1期，提供1,017伙，最快10月初上載售樓說明書。(蘇文傑攝)

本港新盤供應重地之一的啟德，即將迎來全新盤推售。嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」今日(28)公布最新部署，嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目分為兩期發展，將率先推出第1期，提供1,017伙，最快10月初上載售樓說明書，爭取10月內開售。

温偉明指，第1期由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由420餘方呎起；一房則涉約38%，實用面積由280餘方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由580餘方呎起。

Ad Block
啟德新盤｜啟德海灣最快10月初公布樓書 第1期涉1017伙 兩房佔逾半 啟德新盤｜啟德海灣最快10月初公布樓書 第1期涉1017伙 兩房佔逾半 啟德新盤｜啟德海灣最快10月初公布樓書 第1期涉1017伙 兩房佔逾半 啟德新盤｜啟德海灣最快10月初公布樓書 第1期涉1017伙 兩房佔逾半

強調開價盡量貼市

對於有發展商採取低於成本價策略推售，温偉明認為，發展成本會是定價的考慮因素之一，惟項目的中標價對銷售帶來的壓力不大，而定價策略會按照樓盤質素，並視乎市民的負擔能力，強調會盡量貼市價推盤。至於「啟德海灣」早於今年初命名，迄今尚未正式展開推售。温偉明指，市場復甦速度較預期緩慢，不過留意到近月暑假租務暢旺，投資者重返市場，故認為現在是推盤的好時機。

料將吸引年輕家庭、專才及專業人士

嘉華國際市場策劃助理總經理(香港地產)吳秀賢稱，「啟德海灣」主打兩房單位，配合大觀景窗，部分單位迎納開揚海景，為住戶打造尊貴舒適的生活空間。此外，啟德多個焦點的商業項目亦將相繼落成，包括今日正式試業的地標式大型商場「AIRSIDE」，以及明年開幕的「The Twins 雙子匯」等。項目的發展潛力與投資價值自然看高一線，料將吸引年輕家庭、專才及專業人士進駐。

整個啟德海灣發展項目分為2期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

啟德新盤｜啟德海灣最快10月初公布樓書 第1期涉1017伙 兩房佔逾半

「啟德海灣」分為兩期發展，將率先推出第1期，提供1,017伙。(陳奕釗攝)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受