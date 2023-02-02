啟德新盤｜啟德海灣1有機會月內推售 主打兩房佔約六成

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目有機會於月內推售，會密切留意市況及跟隨政府動態，盡快推出市場，希望做到「貨如輪轉」，定價將參考同區新盤。

農曆新年過後，發展商推售新盤步伐加快，迎接兔年樓市小陽春。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣 1」今日(2日)舉行醒獅新春團拜。

設有 5 個示範單位

温偉明透露，整個啟德海灣發展項目分為2期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。第1期啟德海灣1提供1,017伙，標準單位戶型由一房至三房，當中兩房單位佔全盤約六成，為市場最受歡迎的戶型。項目設於北角嘉華國際中心的展覽廳及示範單位已準備就緒，將提供5個示範單位。

項目綠化比例超過 30%

會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文稱，農曆新年期間整體樓市氣氛向好，兔年可謂「旺市旺財」，預計今年多個新盤將陸續登場。他續稱，啟德區的配套日漸成熟，全新D3路(都會公園段)上月已啟用，交通配套全面升級。

中國海外地產董事總經理游偉光指，啟德海灣 1將為住戶打造市區罕有嘅大型四季花漾園林，項目綠化比例超過30%，栽種大量不同種類的植物及花樹，打造出四季獨有景致。此外，住客會所亦提供多元化及嶄新設施。