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2023-06-30 21:11:33

啟德新盤｜啟德HENLEY PARK周六首賣228伙 截收7169票 超額30倍

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啟德新盤｜啟德HENLEY PARK周六首賣228伙 截收7169票 超額30倍

HENLEY PARK將於周六(7月1日)首輪開賣228伙。(陳奕釗攝)

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK將於周六(71)首輪開賣228，今日(30)截票。恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目截收7,169票，超額認購約30倍。

該盤首輪開賣的228伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎，價單定價由575.8萬至1,915.7萬元，價單呎價為21,756至30,553元，以定價計，首批單位市值約21.9億元；而扣除最高10%折扣後，單位折實售價由518.22萬至1,724.13萬元，折實呎價介乎19,580元至27,498元，折實平均呎價21,463元。

最低售價單位為高座第1A座2樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價518.22萬元，呎價約20,729元。最低呎價單位為低座A座1樓C室，實用面積303方呎，折實售價593.28萬元，呎價19,580元。

啟德新盤｜啟德HENLEY PARK周六首賣228伙 截收7169票 超額30倍

林達民表示，HENLEY PARK首輪截收7,169票，超額認購約30倍。

HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。項目提供97個住客車位，平均每8戶爭1個車位，發展商分別於中環國際金融中心1期及啟德現樓設有示範單位。

即睇啟德HENLEY PARK最新資訊 (House730)

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