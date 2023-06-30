啟德新盤｜啟德HENLEY PARK周六首賣228伙 截收7169票 超額30倍

恒基地產(012)啟德現樓新盤HENLEY PARK將於周六(7月1日)首輪開賣228伙，今日(30日)截票。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截收7,169票，超額認購約30倍。

該盤首輪開賣的228伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎250至649方呎，價單定價由575.8萬至1,915.7萬元，價單呎價為21,756至30,553元，以定價計，首批單位市值約21.9億元；而扣除最高10%折扣後，單位折實售價由518.22萬至1,724.13萬元，折實呎價介乎19,580元至27,498元，折實平均呎價21,463元。

最低售價單位為高座第1A座2樓H室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價518.22萬元，呎價約20,729元。最低呎價單位為低座A座1樓C室，實用面積303方呎，折實售價593.28萬元，呎價19,580元。