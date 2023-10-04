啟德新盤｜嘉華：啟德海灣以「明益」買家策略推售 務求以量先行

他稱，根據一手住宅物業銷售資訊網數字，今年首9個月，一手成交宗數錄約8,360宗，與去年同期相若，但樓價由2021年高位對比則回落逾15%，買家持觀望態度，樓市氣氛呈現膠着狀態。惟隨着月底公布《施政報告》，市場亦預期政府會適度地「減辣」，嘉華國際亦一如以往採取貨如輪轉的銷售理念，致力在淡市中突圍而出，「啟德海灣」將以「明益」買家的策略推售，務求以量先行，為樓市注入新動力。

利嘉閣廖偉強：憧憬施政報告有好消息激活樓市交投

利嘉閣地產總裁廖偉強指，啟德區的發展一日千里，配套日趨完善，不但有鐵路連繫貫通全港各區，而區內近期更有約70萬方呎的地標級大型商場正式試業，為居民帶來多姿多彩的購物消閒體驗。他續指，政府早前放寛按揭，將首置按揭保險計劃範圍擴大至樓花物業，這對於新盤市場絕對有幫助，亦進一步增強啟德海灣的叫座力。此外，近期財政司長對於樓市辣招的存廢亦「轉口風」，市場憧憬《施政報告》或有減辣的好消息出台，從而激活樓市交投。

整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

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