啟德新盤｜多圖！MONACO及GRANDE MONACO陸續交樓 現樓會所有得睇

會德豐地產常務董事黃光耀今日(19日)表示，集團旗下啟德MONACO及GRANDE MONACO已取得滿意紙，將分批發信通知業主收樓，料明年1月可完成交樓。 黃光耀指，MONACO及GRANDE MONACO合共沽出616伙，佔兩期全部646伙逾95%，僅餘30伙待售，套現逾87億元，平均成交呎價約25,507元。當中MONACO餘17伙待售，GRANDE MONACO餘13伙待售。餘下單位有21伙屬高座單位，價單呎價約26,600元水平；另9伙為特色戶，涵蓋天台及花園特色戶，將採招標形式發售，會參考以往成交價，當中高座特色戶呎價曾錄40,510元。

MONACO及GRANDE MONACO料明年1月可完成交樓。(陳奕釗攝)

KOKO HILLS 第 3A 期料成集團明年頭炮 黃光耀總結集團今年銷售成績，累售585伙住宅單位，連同車位等銷售，總銷售金額逾95億元，展望不少「壞消息已離開」，市況轉正面樂觀，相信明年表示會更理想，銷售目標期望可達100億元。 至於集團明年頭炮新盤，他預料為藍田KOKO HILLS第3A期，涉392伙；明年有機會推出項目包括啟德PARK PENINSULA合作項目、將軍澳日出康城第12期等，強調會視乎市況適時推盤。