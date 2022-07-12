啟德新盤｜多相！THE HENLEY首開放逾3.2萬方呎會所 多元化設施有得睇

恒基地產(012)啟德THE HENLEY已屆現樓，擁覽國際級地標啟德體育園及維多利亞港景致，創建大都會矚目新地標。項目今日(12日)現樓展銷中心開幕及逾3.2萬方呎的住客會所「CLUB HENLEY」率先開放予傳媒優先參觀。(攝影：陳奕釗)

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY開售至今一直都是市場的焦點所在，由項目的選址、規模及設計，都屬於世界級的海濱規劃，致力打造一種現代社會全新生活想像，將生活的舒適度、美感及享受提升至另一層次，綻放前所未有的新生活典範「THE HENLEY LIVING」。

以 LIFESTYLE HOUSE 主題貫穿 六大主題區域

林達民稱，準買家可以親臨現場感受THE HENLEY由建築設計以至單位內的設計及配置，均經過精心雕琢，多元化休閒設施，分布於項目不同的位置，讓住客時刻投入嶄新都會生活享受。而會所設計更是重要一環。現代人注重健康、講求工作與生活的平衡、追求生活享受。有見及此，項目傾力打造總面積逾32,000方呎的尊貴住客會所「CLUB HENLEY」，以LIFESTYLE HOUSE主題貫穿，並劃分成六大主題區域，同時融入高尚型格酒店式設計概念，利用藝術元素提升會所的獨特個性，配合高質物料選用，打造大都會中的私人度假會所。

當中主題式設計會所「CLUB HENLEY」屬主住客會所，設於高座住宅大樓第1座及第2座的地下及地下1層。地下設有「尊尚大堂」、「悠閒雅座」及「池景雅座」；螺旋形雲石樓梯貫通地下及地庫1層，氣派高貴。「兒童奇幻樂園」為不同年紀小朋友提供各類手腦並用的遊樂設施。此外，提供多元運動區域，包括「健身天地」、「私人訓練室」、「重力訓練區」、「瑜伽專區」、「全能訓練區」及「休憩專區」等。「水療休閒間」備有浴室及尊尚水療浴池；約「35米長室外游泳池」，外形呈幾何形狀，呼應園林設計；另設「按摩池」、「童樂池」及「日光浴廊」。「尊尚接待廳」可供賓客享用餐前美酒及相互交流；「池景宴會廳」配備高級廚具設備，伴以室外游泳池美景，是舉行私人派對的理想場地。「池畔雅座」及「池畔酒吧」伴以室外游泳池美景，可供三五知己聚首聯誼。