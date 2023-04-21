啟德新盤｜天瀧今舉行VIP之夜 邀著名鋼琴家張貝芝即席演奏

6大發展商高層，連同各公司代表及貴賓逾1,500人出席，場面盛大。

本月焦點新盤、由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，今日(21日)晚上舉行VIP之夜，並以會所CLUB KNIGHTSBRIDGE的設計概念「SPARK LUXURY」作活動主題。

6大發展商高層，包括恒基物業營業(二)部總經理韓家輝、會德豐地產常務董事黃光耀、新世界營業及市務總監黃浩賢、中海外地產董事總經理游偉光、華懋集團顧問吳崇武、銷售總監封海倫，以及帝國集團執行董事姚志偉，連同各公司代表及貴賓逾1,500人出席，場面盛大。貴賓們率先參觀「天瀧」示範單位，並可以META QUEST VR眼鏡參與「維港720°VR體驗」，親身感受4K視覺帶來150米高空的震撼感。

另外，大會安排美酒及精致美點，當中包括精心製作、印上項目「天瀧THE KNIGHTSBRIDGE」標誌的馬卡龍，更邀得香港著名爵士鋼琴家張貝芝即席以三角鋼琴演奏美妙絕倫的音樂。