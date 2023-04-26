啟德新盤｜天瀧半數查詢為內地客 夥中銀香港推綠色按揭優惠

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，短期內將上載招標文件，並將為買家提供即供及建築期付款辦法，亦考慮設二按安排。他透露，項目接獲不少查詢，當中一半為內地客。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍指，客戶可透中銀香港的「置業專家」手機應用程式，線上辦理按揭申請及上載相關文件，而貸款後的帳單管理亦可線上處理。準買家選用綠色按揭計劃，可獲額外6,888元現金回贈 ，更獲邀晉身成為中銀香港「私人財富」客戶，享超過80,000元理財獎賞。

天瀧首批116伙全屬臨海的標準單位，包括36伙三房及80伙四房單位，實用面積介乎1,002至1,428方呎。

天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。

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