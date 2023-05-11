啟德新盤｜天瀧周日母親節推出120伙招標 首涉特色單位

天瀧落實本周日(14日)、即母親節當日起招標發售120伙，招標期至今年6月30日。(資料圖片)

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧修改銷售安排，將首張銷售安排內的單位於周六(13日)起終止銷售，涉及116伙，目前已售出10伙。同時上載2號銷售安排，落實本周日(14日)、即母親節當日起招標發售120伙，招標期至今年6月30日。

據銷售安排顯示，該批單位有21伙屬全新加推，亦首度推出2伙特色單位，分別為第3座33樓A室，實用面積1,677方呎，連302方呎平台，四房間隔；以及第8座31樓A室，實用1,890方呎，連405方呎平台，同屬四房間隔。

該盤早前錄得10宗成交，合共套現近4.2億元，成交價及呎價最高均為第1座19樓A室，實用面積1,428方呎，四房雙套房間隔，以5,823萬元售出，呎價40,777元。