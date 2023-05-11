啟德新盤｜天瀧周日母親節推出120伙招標 首涉特色單位

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧修改銷售安排，將首張銷售安排內的單位於周六(13日)起終止銷售，涉及116伙，目前已售出10伙。同時上載2號銷售安排，落實本周日(14日)、即母親節當日起招標發售120伙，招標期至今年6月30日。
據銷售安排顯示，該批單位有21伙屬全新加推，亦首度推出2伙特色單位，分別為第3座33樓A室，實用面積1,677方呎，連302方呎平台，四房間隔；以及第8座31樓A室，實用1,890方呎，連405方呎平台，同屬四房間隔。
該盤早前錄得10宗成交，合共套現近4.2億元，成交價及呎價最高均為第1座19樓A室，實用面積1,428方呎，四房雙套房間隔，以5,823萬元售出，呎價40,777元。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約16個月。