啟德新盤｜天瀧將上載銷售安排 邀鄭嘉穎及陳凱琳「夫妻檔」拍宣傳片

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，自上周六(22日)開放示範單位予公眾參觀後，市場反廳熱烈，接獲不少查詢，預計1至2日內上載銷售安排，推出首批單位招標發售。

另外，天瀧邀請視帝鄭嘉穎及前港姐冠軍陳凱琳，以「夫妻檔」上陣為項目拍攝宣傳短片，帶各位於「天瀧」體驗世界級臨海生活。鄭氏夫婦在項目展銷中心不同角落「打卡」，體驗五星級會所「Club Knightsbridge」連園林的矜罕非凡，並率先試用私人電梯大堂的自訂畫框電視，建立私人藝術畫廊。

至於陳凱琳在設備一應俱全的全Miele廚房為老公「親自下廚」，並在特大露台飽覽維港景致，享受二人世界。二人更前往Park Peninsula海灣半島，一邊望住維港海景，一邊踩單車，追求WORK LIFE BALANCE的生活。