啟德新盤｜天瀧接獲近200組客人查詢 內地客佔約一半

天瀧示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，韓家輝指，下周五將開放予集團及項目合作夥伴的VIP參觀，下周末正式開放予公眾參觀，分別為四房交樓標準及連裝修示範單位。

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧早前預告最快月底推售，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目迄今接獲近200組客人查詢，當中內地客佔約一半。

韓家輝(左)表示，天瀧首批單位會以招標形式推售，意向價會參考啟德海景單位及區內一手項目價錢；右為BTR創辦人Norman Chan。

韓家輝：後市走勢樂觀

韓家輝稱，首批單位會以招標形式推售，意向價會參考啟德海景單位及區內一手項目價錢。他續稱，今年首季超過3,000萬元的單位成交宗數按季增幅顯著，估計升勢可以持續，而近期市場供應以中小型單位為主，大單位供應有限，加上息口快將見頂，經濟逐漸復甦，對後市走勢感樂觀。

BTR創辦人Norman Chan指，為突顯世界級矚目臨海鉅宅的定位，天瀧單位室內設計亦花盡心思。以項目第7座28樓B室無改動示範單位為例，客飯廳長逾6米、闊逾3米4，間隔方正實用。主人睡房放置雙人床後仍可三邊落床，配備意大利Poliform雙面Display Closet，分隔主人睡房與衛浴空間，主人浴室選用英國Claybrook獨立浴缸。廚房更設有為項目度身訂造的流動酒吧，住戶在不同角落，都可隨時輕談淺酌。