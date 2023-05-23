啟德新盤｜天瀧擬推低座單位招標 夥利嘉閣送置業優惠 總值64萬

利嘉閣地產為配合發展商最新銷售部署，今日特別公布為項目買家推出雙人15天「夏之北歐五國」郵輪假期置業優惠，總值約64萬元。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，優惠期由即日起至今年6月30日，名額5個，每個優惠名額價值約12.8萬元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，天瀧最快本周末或下周初推出7伙Harbour Mansion低座大屋單位招標，實用面積介乎836至908方呎，全屬三房間隔，其中2伙為連平台特色戶。

廖偉強稱，今年自中港兩地恢復通關以來，地產市道持續向好，傳統資金及新資金續湧入市場，吸納優質的地產項目，大額成交不絕。根據利嘉閣地產研究部的資料，今年第一季2,000萬元以上的住宅成交登記有635宗，按季急升逾90%，而對比去年同期亦有22.4%的升幅，反映市場的入市意欲高漲。

另外，利嘉閣地產早前促成天瀧第8座高層A室特色大宅的買賣，實用面積1,890方呎，四房間隔，連405方呎平台，成交價1.0395億元，呎價5.5萬元，創天瀧成交價及呎價新高。

天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日。

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