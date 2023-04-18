啟德新盤｜天瀧會所設4大宴客空間 邀藝人李施嬅親臨表演鋼琴

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今天(18日)公布最新部署，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，將於本周五(21日)率先開放示範單位予VIP優先參觀，暫已錄得約800至1,000人登記，周六(22日)正式對外開放，會視乎市場反應，最快下周上載銷售安排，早前透露會以招標形式發售首批單位，料不少於114伙，定價將參考啟德區內單位成交價。

韓家輝指，天瀧自推出以來市場反應理想，查詢客源包括國內外的專業人士及高級管理人員等，對項目銷情充滿信心。