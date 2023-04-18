啟德新盤｜天瀧會所設4大宴客空間 邀藝人李施嬅親臨表演鋼琴

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今天(18日)公布最新部署，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，將於本周五(21日)率先開放示範單位予VIP優先參觀，暫已錄得約800至1,000人登記，周六(22日)正式對外開放，會視乎市場反應，最快下周上載銷售安排，早前透露會以招標形式發售首批單位，料不少於114伙，定價將參考啟德區內單位成交價。
韓家輝指，天瀧自推出以來市場反應理想，查詢客源包括國內外的專業人士及高級管理人員等，對項目銷情充滿信心。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目五星級會所「Club Knightsbridge」的4大宴客空間靈活相連，當中最為觸目的主宴會廳「海鑽廳」可飽覽維港景致，並容納4席賓客；而前廳「天籟廳」設有三角鋼琴；另外，會所提供高級鐵板燒設備，住戶可在綠意環抱的「四季薈」盡享戶外燒烤派對。
發展商為讓傳媒率先感受項目的尊貴宴客體驗，特別邀請國際獲奬女星李施嬅親臨展銷中心，以三角鋼琴彈奏表演。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。