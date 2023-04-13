啟德新盤｜天瀧會所連園林面積7萬方呎 提供逾30項設施

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧繼昨天(12日)上載售樓說明書後，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目將於明天(14日)率先開放2個示範單位予傳媒參觀，下周五開放予VIP，下周末正式向公眾開放，最快本月底前上載銷售安排，首批將不少於114伙。
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，天瀧住客會所命名為「Club Knightsbridge」，由紐約室內設計團隊Rottet Studio設計，為項目打造佔地逾 70,000方呎的會所連園林空間。「Club Knightsbridge」以維港波光和都會璀璨為靈感，並以Sparkle Luxury為設計主題，以金色色系作基調，並透過水晶、玻璃、鏡面的閃耀變幻，展現佈局的炫美奢華。
李菲茹指，「Club Knightsbridge」設有逾30項設施，包括宴會廳、50米戶外泳池、擁攬維港美景的25米室內恆溫池及健身室、英倫主題兒童遊戲室，美容按摩間及桌球室等。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。