啟德新盤｜天瀧會所連園林面積7萬方呎 提供逾30項設施

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧繼昨天(12日)上載售樓說明書後，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目將於明天(14日)率先開放2個示範單位予傳媒參觀，下周五開放予VIP，下周末正式向公眾開放，最快本月底前上載銷售安排，首批將不少於114伙。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，天瀧住客會所命名為「Club Knightsbridge」，由紐約室內設計團隊Rottet Studio設計，為項目打造佔地逾 70,000方呎的會所連園林空間。「Club Knightsbridge」以維港波光和都會璀璨為靈感，並以Sparkle Luxury為設計主題，以金色色系作基調，並透過水晶、玻璃、鏡面的閃耀變幻，展現佈局的炫美奢華。