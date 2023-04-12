啟德新盤｜天瀧部署先推售向海戶 最快月內招標

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今日(12日)上載售樓說明書，提供566伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，現經已完工，預計短期內開放予公眾參觀，將於月內公布銷售安排，首先會以招標形式推售向海大單位，而一房單位則於稍後以價單形式發售。

三房及四房共佔全盤71%

天瀧由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積由351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。另外，項目提供409個32A充電車位。