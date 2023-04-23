啟德新盤｜天瀧開放示範單位反應熱烈 將加快推售步伐

本月焦點新盤、由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，昨日(22日)正式開放示範單位予公眾參觀，反應熱烈。
韓家輝帶同太太及千金到場督師
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝亦於周末到訪天瀧展覽廳親自督師，今日(23日)更帶同太太及兩位千金到場參觀，而新世界營業及市務總監黃浩賢亦連續兩日到場支持，為經紀及銷售團隊們打氣。韓家輝稱，項目自首兩日開放示範單位以來，反應非常熱烈，人流絡繹不絕，參觀人士來自港九新界多區，亦不乏國內及外籍人士；將加快推售步伐，下周落實銷售安排。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，有客人對項目十分有興趣，希望一個家庭落戶於天瀧，正考慮如何為各家庭成員配對單位。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。