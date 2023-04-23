啟德新盤｜天瀧開放示範單位反應熱烈 將加快推售步伐

本月焦點新盤、由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，昨日(22日)正式開放示範單位予公眾參觀，反應熱烈。

韓家輝帶同太太及千金到場督師

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝亦於周末到訪天瀧展覽廳親自督師，今日(23日)更帶同太太及兩位千金到場參觀，而新世界營業及市務總監黃浩賢亦連續兩日到場支持，為經紀及銷售團隊們打氣。韓家輝稱，項目自首兩日開放示範單位以來，反應非常熱烈，人流絡繹不絕，參觀人士來自港九新界多區，亦不乏國內及外籍人士；將加快推售步伐，下周落實銷售安排。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，有客人對項目十分有興趣，希望一個家庭落戶於天瀧，正考慮如何為各家庭成員配對單位。

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