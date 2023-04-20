啟德新盤｜天瀧首批涉維港海景大單位 造價有信心挑戰新高

本月焦點新盤、由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，明日(21日)晚上開放示範單位予VIP優先參觀，1,500個名額已滿；而同日下午亦將安排100至150組中資銀行高端客戶參觀，周六(22日)正式對外開放。
韓家輝稱，客人查詢反應不俗，暫已錄約1,000組查詢，當中約三成至四成屬內地客；另透露集團現正與銀行商討按揭方面的安排。項目最快下周上載銷售安排，會以招標形式發售首批單位，料不少於114伙，涉及三房及四房享維港海景大單位，造價有信心挑戰啟德PARK PENINSULA新高。
實踐可持續發展理念
恒基地產主席辦公室顧問于正人指，天瀧通過空間規劃、建築設計及單位配置等三大範疇實踐可持續發展的理念，為住戶締造綠色健康節能減碳的居住空間。項目獲綠建環評(BEAM PLUS)(新建建築)「暫定金級」認證，充分肯定項目在可持續發展方面的努力。他續指，屋苑配備逾400個智能32A充電車位，迎合社會對使用電動車以有效減少溫室氣體及路邊空氣污染物排放的環保趨勢。
另外，恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹介紹天瀧展銷廳的半透明電視屏幕，使用高科技讓買家瀏覽項目的各種特色及規劃，並可從展銷廳望到PARK PENINSULA的景觀。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。