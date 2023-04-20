啟德新盤｜天瀧首批涉維港海景大單位 造價有信心挑戰新高

本月焦點新盤、由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，明日(21日)晚上開放示範單位予VIP優先參觀，1,500個名額已滿；而同日下午亦將安排100至150組中資銀行高端客戶參觀，周六(22日)正式對外開放。

韓家輝稱，客人查詢反應不俗，暫已錄約1,000組查詢，當中約三成至四成屬內地客；另透露集團現正與銀行商討按揭方面的安排。項目最快下周上載銷售安排，會以招標形式發售首批單位，料不少於114伙，涉及三房及四房享維港海景大單位，造價有信心挑戰啟德PARK PENINSULA新高。